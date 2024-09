"Nei periodi di sole, l'abbondanza di energia elettrica nelle linee elettriche supera la nostra capacità di gestirla in modo efficace"

La Germania sta assistendo a un aumento dell'energia solare, ma sta diventando un problema, soprattutto nel sud con numerosi impianti privati sui tetti e sui balconi. "Durante le vacanze soleggiate, le nostre reti stanno attualmente raggiungendo i loro limiti", dice Maik Render, CEO della società di energia di Norimberga N-Ergie. "Alla fine, il salvavita salterà". Per prevenire un sovraccarico di energia solare, Render vede due opzioni: "Forse dovremo smettere di installare pannelli solari nelle aree dove ce ne sono già molti", suggerisce nel "Climate Lab" su ntv. Il capo di N-Ergie considera anche le linee guida per il funzionamento degli impianti solari privati, come limitare l'immissione di elettricità in eccesso nella rete solo in determinati orari. "Non si può solo promuovere, a volte si deve anche regolare", dice Render. "Come società comunale, diciamo: questa connessione manca troppo spesso".

ntv.de: Si preoccupa per l'esplosione solare?

Maik Render: Dobbiamo distinguere tra grandi impianti solari vicini alle autostrade e piccoli su tetti individuali. La legge ci consente di spegnere i grandi impianti quando c'è troppa potenza. Ma non possiamo farlo con gli impianti sui tetti.*

Gli impianti sui tetti stanno causando il sovraccarico?

Non è un problema a livello nazionale, ma regionale. Prendiamo una regione con molti edifici, tutti con impianti solari. In una domenica di Pasqua soleggiata, quando nessuno sta usando l'elettricità, viene comunque generata troppa elettricità.*

Perché le vacanze sono un problema? Perché la gente non lavora?

Esatto. Durante il giorno, quando c'è il sole, l'industria è ferma e il consumo di energia è basso. In giorni del genere, c'è un surplus di elettricità nella rete, che non sappiamo cosa farne.*

È una previsione o sta già accadendo?

In giorni di sole, le nostre reti stanno già raggiungendo i loro limiti oggi. Non c'è molto spazio nel sistema. Quindi dobbiamo prendere misure tecniche ora, perché più impianti incontrollabili vengono costruiti, più difficile sarà.*

Ci saranno blackout?

Un circuito elettrico è bilanciato quando viene immessa tanta elettricità quanta ne viene prelevata. Ma se viene immessa troppa elettricità nel circuito, salterà il salvavita. Pensa a una prolunga: se usata per molto tempo, soprattutto con un asciugacapelli, e lasciata arrotolata, la prolunga si scalderà così tanto che salterà il fusibile termico. La stessa cosa accade con gli impianti solari: se non c'è più capacità nella rete, le linee si scaldano troppo e saltano i fusibili. Non è un blackout, ma non c'è elettricità per un po'.*

Il problema sarà peggiorato dall'esplosione delle centrali elettriche sui balconi?

Sì. In elettricità, il consumo e la produzione sono sempre in equilibrio. Ma nel nuovo sistema, l'elettricità viene prodotta durante il giorno e consumata alla sera. La rete elettrica non è pronta per questo.*

Non è comunque generalmente vantaggioso il boom solare privato? O sarebbe in disaccordo?

Alla N-Ergie, crediamo nella transizione energetica. Ma una centrale elettrica convenzionale funziona circa 6000 ore all'anno, mentre il sole splende per circa 1000 ore. Per sostituire la nostra flotta di centrali elettriche, avremmo bisogno di un parco solare sei volte più grande. Abbiamo costruito molto, ma non è ancora abbastanza per diventare a basse emissioni di carbonio. Tuttavia, dobbiamo essere cauti nell'ampliamento. In passato, le centrali elettriche erano concentrate vicino alle città, mentre gli impianti solari sono distribuiti in tutta l'area. Se ne costruiamo troppi in determinate regioni, avremo bisogno delle reti corrispondenti lì. Se queste non sono disponibili, salteranno i fusibili. Quindi, dobbiamo costruire accumulatori e reti e perhaps anche dire: non costruiremo più pannelli solari dove ce ne sono già molti.*

La promozione dovrebbe essere diretta verso le regioni con poca energia solare e verso l'ampliamento della rete nelle aree con molta di essa?

Per esempio, ma in Baviera, questo è un problema diffuso. Non si può dire che ci sia bisogno di più espansione solare a Würzburg o Kitzingen e meno a Sulzbach-Rosenberg.*

I nuclei familiari privati che hanno già installato sistemi solari dovrebbero considerare una soluzione di accumulo ?

I sistemi FV e l'accumulo vengono generalmente installati insieme. Tuttavia, la batteria non funziona in modo amichevole per la rete, ma aiuta solo la casa, perché: il sole sorge alle 8 del mattino. Il consumo iniziale di elettricità è basso, perché le persone vanno al lavoro e i bambini vanno a scuola. Quando la radiazione solare è più forte alle 11, la batteria è già piena. Per la rete, sarebbe meglio se la batteria fosse caricata al mattino e scaricata alla sera. Tuttavia, il proprietario della casa non è interessato a questo. Vogliono essere sicuri in caso passi un campo di nubi alle 12. Questo è il problema: tecnicamente, l'accumulo locale potrebbe aiutare la rete durante le ore importanti, ma attualmente non c'è incentivo per i proprietari di case per farlo.

Data la mancanza di accumulo di energia compatibile con la rete, vorrebbe avere la possibilità di spegnere le centrali elettriche sui balconi e i pannelli solari sugli edifici vicini in situazioni di crisi da Norimberga?

Legalmente, possiamo eseguire questo in specifiche situazioni, particolarmente per le installazioni a media scala nelle fattorie. Tuttavia, come fornitore di energia, preferiamo trasmettere l'elettricità piuttosto che spegnere gli impianti. Quindi, cerchiamo di regolare in modo che l'accumulo esistente serva non solo alla casa, ma anche alle reti. Ciò richiede un incentivo finanziario poiché attualmente il comportamento amichevole per la rete non è vantaggioso per i proprietari di case. Derivano il maggior beneficio caricando la batteria al costo più basso e utilizzando l'elettricità in seguito per sé.

L'espansione dell'archiviazione potrebbe essere compensata dalle commissioni di rete. In qualità di fornitore di energia, potremmo costruire archiviazione che assorbe l'elettricità durante le ore più soleggiate. Attualmente, queste non sono compensate, nonostante prevenire quartieri bui o sprechi di elettricità. In alternativa, potremmo riconoscere che non si può solo promuovere, ma anche talvolta necessitare e imporre condizioni: puoi essere autosufficiente, ma tra le 11 e le 15 non devi fornire elettricità alla rete, ma assorbirla in modo compatibile con la rete.

Questo è un argomento politico sensibile. Le persone hanno ottenuto un sistema PV per sostenere il cambiamento energetico e improvvisamente vengono detto come utilizzarlo.

Spesso discutiamo il cambiamento energetico in termini tecnologici, ma oggi esploriamo uno finanziario: chi paga cosa e quando? La maggior parte dei tedeschi non può permettersi di acquistare un sistema di pannelli solari perché non possiede una casa. Questo privilegio è riservato ai proprietari di case, che sono stati sovvenzionati e hanno abbassato i costi dell'elettricità per due decenni. Perché non posso farli contribuire al sistema complessivo? A Norimberga c'è un quartiere chiamato Langwasser, dove, esagerando, vivono 20.000 persone in dieci edifici. Nessuno di loro può beneficiare della sovvenzione. Personalmente lo disapproverei, ma come società municipale, diciamo: questa connessione tra supporto e richiesta manca troppo spesso.

Davvero? I carichi sono attualmente distribuiti in modo diseguale?

La distribuzione dei carichi sarà una questione chiave nel cambiamento energetico, ne sono certo. C'è un consenso sociale secondo cui non vogliamo più bruciare petrolio e gas, ma è difficile quando sovvenzioniamo i proprietari di case ma non gli inquilini. Almeno la metà della popolazione non può partecipare a questo sistema. Ciò crea tensione sociale e insoddisfazione. Dobbiamo affrontare queste verità scomode.

Clara Pfeffer e Christian Herrmann hanno parlato con Maik Render. La conversazione è stata editata per una migliore comprensione e fluidità. Puoi ascoltare la conversazione completa nel podcast "Climate Lab".

