- Negoziati di bilancio: non c'è ancora fumo bianco

Trattative sul Bilancio nella Coalizione del Semaforo Si Protraggono

Le trattative all'interno della coalizione del semaforo sul bilancio per il 2025 sono ancora in corso. Al momento non è stato annunciato alcun progresso. L'obiettivo è chiudere eventuali buchi da miliardi nel progetto di bilancio.

I rappresentanti del governo federale avevano inizialmente promesso un accordo entro la fine della settimana. Il progetto approvato dalla cancelleria verrà quindi portato in parlamento - i parlamentari hanno bisogno di tempo per esaminare il documento, che supera le mille pagine. Secondo i piani attuali, il bilancio verrà discusso per la prima volta nella settimana del bilancio a partire dal 10 settembre e dovrebbe essere deciso alla fine dell'autunno.

All'inizio di luglio, il Cancelliere federale Olaf Scholz (SPD), il Vice-cancelliere Robert Habeck (Verdi) e il Ministro delle Finanze Christian Lindner (FDP) avevano già raggiunto un accordo sul bilancio per il 2025. Dopo settimane di trattative, sono riusciti a coprire un buco di almeno 30 miliardi di euro senza ricorrere a misure di austerità severe.

Buchi da Miliardi

Il governo federale aveva previsto un cosiddetto sottoutilizzo di 17 miliardi di euro nel suo progetto di luglio. Questa pratica, in cui i ministeri non spendono l'intero budget allocato, è comune, ma l'importo in questione è eccezionalmente alto.

Per coprire questo buco, erano necessari altri otto miliardi di euro. Ciò ha comportato la revisione di eventuali finanziamenti a debito per le società ferroviarie e autostradali invece di sovvenzioni dirette dal bilancio, nonché fondi presso la banca di sviluppo statale KfW.

Trattative Post-accordo sul Bilancio

Dopo l'accordo iniziale, Lindner ha espresso preoccupazioni sulla fattibilità legale ed economica di alcune soluzioni proposte. Due pareri successivi hanno confermato in parte questi dubbi, portando la coalizione ad abbandonare il piano di reindirizzare 4,9 miliardi di euro previsti per il freno dei prezzi del gas nel bilancio ad altri scopi.

C'è stata anche una discussione sul fatto che le società ferroviarie e autostradali potessero essere sostenute senza che ciò fosse conteggiato contro il freno del debito. Lindner e Scholz erano in disaccordo su questo, portando a ulteriori trattative. Si dice che un buco di cinque miliardi di euro debba ancora essere chiuso.

Capitale Aggiuntivo per la Ferrovia

È probabile che la società ferroviaria statale riceva un'iniezione di capitale aggiuntivo di diversi miliardi di euro. Una tale transazione non sarebbe conteggiata contro il freno del debito.

Attualmente è prevista un'aumento del capitale di circa 5,9 miliardi di euro per il 2025, da utilizzare per investimenti nella ristrutturazione della rete ferroviaria fatiscente. Tuttavia, ulteriori capitali per la ferrovia significherebbero ulteriori aumenti delle tariffe per l'accesso alle rotaie - una sorta di pedaggio ferroviario. Ci sono preoccupazioni che costi più elevati possano ostacolare il trasferimento del traffico merci su rotaia.

