- Negoziare un possibile rilascio di ostaggi in Israele: potenzialmente l'ultima opportunità

Il tentativo di una tregua nel conflitto di Gaza, come suggerito dal Segretario di Stato USA Antony Blinken, potrebbe essere l'ultima occasione per ottenere la liberazione degli ostaggi trattenuti da Hamas. Blinken, che visita Israele per la nona volta da quando il conflitto è iniziato più di dieci mesi fa, sta spingendo per un accordo che preveda la liberazione degli ostaggi in cambio di prigionieri palestinesi. Tuttavia, questi negoziati sono stati compromessi da un fallito attacco palestinese a Tel Aviv e dalle minacce di ulteriori attentati suicidi in Israele.

Momento Critico nei Colloqui di Pace

In un incontro con il Presidente israeliano Izchak Herzog a Tel Aviv, Blinken ha dichiarato: "Questo è un momento cruciale, potenzialmente il migliore, forse l'ultimo per riportare a casa gli ostaggi, raggiungere una tregua e guidare tutti verso un percorso migliore per la pace e la sicurezza durature".

Successivamente, Blinken ha incontrato il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Gerusalemme. Blinken è probabile che cerchi di convincere Netanyahu ad essere più flessibile durante i negoziati sulla tregua. I critici mettono in discussione le azioni di Netanyahu, sostenendo che sta bloccando un accordo per timore che il suo governo coalizzato possa crollare se fa concessioni a Hamas. Tuttavia, Hamas respinge anche la posizione negoziale attuale.

Stati Uniti Mirano a Prevenire l'Escalation in Medio Oriente

Riguardo agli sforzi internazionali per raggiungere un accordo durante i colloqui indiretti tra Israele e l'organizzazione terroristica islamica Hamas, Blinken ha dichiarato: "È ora di porre fine a tutto questo". Sono necessarie misure per garantire che "nessuno prenda azioni che possano compromettere questo processo". Blinken ha sottolineato: "Il nostro obiettivo è prevenire qualsiasi escalation, senza provocazioni".

Sono necessarie misure per prevenire la diffusione del conflitto in altre regioni e il suo intensificarsi, ha aggiunto Blinken. Gli Stati Uniti temono potenziali attacchi contro Israele da parte dell'Iran, della milizia sciita libanese Hezbollah e di altri. Di conseguenza, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta adottando azioni decise, come il dispiegamento di truppe nella regione per prevenire gli attacchi e difendersi in caso di necessità.

Dopo l'uccisione di due alti rappresentanti israeliani a Tehran e Beirut quasi tre settimane fa, l'Iran e la milizia sciita libanese Hezbollah hanno minacciato una rappresaglia massiccia.

Herzog: Ansioso di Riportare a Casa gli Ostaggi

Il Presidente Herzog ha attribuito il fallimento dei colloqui alla rigidità di Hamas e alla principale responsabilità per questo. "Siamo ancora abbastanza ottimisti nel poter avanzare nelle trattative", ha commentato contemporaneamente. "Vogliamo vedere gli ostaggi a casa il prima possibile".

Si ritiene che Hamas trattenga 115 ostaggi, dei quali Israele ne ha annunciati 41 come morti. Inoltre, potrebbero esserci altri ostaggi il cui destino è incerto e che potrebbero non essere più in vita.

Blinken rimarrà nella regione fino a martedì e ha programmato un viaggio da Israele all'Egitto. A Cairo, si terranno questa settimana colloqui su questioni specifiche e ne è prevista un'altra a livello alto il prossimo weekend.

Una questione particolarmente spinosa nei negoziati è se Israele si ritirerà dal confine tra la Striscia di Gaza e l'Egitto, che ha catturato a maggio. Hamas richiede un completo ritiro israeliano, mentre Netanyahu insiste che l'esercito israeliano deve continuare a controllare il Corridoio di Philadelphi anche dopo una tregua, ad esempio per prevenire il contrabbando di armi.

Attacco Terroristico Fallito a Tel Aviv

Un attacco terroristico rivendicato dalle organizzazioni terroristiche palestinesi Hamas e Jihad Islamica ha avuto luogo a Tel Aviv. La domenica sera, un dispositivo esplosivo in uno zaino di un uomo è esploso mentre si muoveva lungo una strada nella parte meridionale della città costiera. Il sospetto attentatore è stato ucciso e un guidatore di monopattino è rimasto ferito. La polizia ritiene che la sinagoga vicina fosse il bersaglio.

"È ora possibile confermare che si è trattato di un attacco terroristico che ha coinvolto un potente dispositivo esplosivo", ha dichiarato un comunicato congiunto della polizia e del servizio di sicurezza interna Shin Bet. Le forze di sicurezza nella zona di Tel Aviv sono state poste in allerta massima. "Esortiamo i cittadini a rimanere vigili e segnalare eventuali persone o oggetti sospetti alla polizia".

Minaccia di una Nuova Onda di Terrorismo in Israele

Le ali militari di Hamas e Jihad hanno minacciato in una dichiarazione congiunta di intensificare simili attacchi in Israele, "finché continueranno i killings delle forze di occupazione, lo sradicamento dei civili e la politica degli assassinii".

Il broadcaster pubblico Kan ha riferito che il sospetto attentatore era probabilmente un palestinese di Nablus nella Cisgiordania. Secondo i resoconti palestinesi, le truppe israeliane sono entrate in città.

Il Presidente Herzog ha dichiarato durante l'incontro con Blinken che un importante attacco terroristico era stato apparentemente sventato a Tel Aviv. La città costiera sul Mar Mediterraneo orientale ha subito in passato attacchi palestinesi mortali.

Un portavoce della polizia israeliana ha detto alla radio dell'esercito che se l'esplosione fosse avvenuta solo pochi metri più in là, "ci saremmo svegliati con un disastro di grandi dimensioni".

Durante l'incontro con il Presidente israeliano Herzog, Blinken ha espresso le sue preoccupazioni per la minaccia del terrorismo, dichiarando: "Dobbiamo garantire la sicurezza dei civili e prevenire ulteriori attacchi terroristici, come quello a Tel Aviv".

Dopo il fallito attacco palestinese a Tel Aviv, la polizia ha intensificato la vigilanza, esortando i cittadini a segnalare eventuali persone o oggetti sospetti per evitare qualsiasi potenziale escalation.

Leggi anche: