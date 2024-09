Negli ultimi sondaggi, Pistorius è in vantaggio, mentre Lindner e Scholz sono in ritardo.

Nonostante alcuni lievi intoppi, Boris Pistorius continua a guidare: molti individui vedono il paese in buone mani con il ministro della difesa. I politici dell'Unione occupano il secondo, il terzo e il quarto posto, nessuno dei quali è Merz, il leader della CDU. Nella regione orientale, solo pochi politici sono più popolari di Sahra Wagenknecht.

L'SPD attende con ansia la decisione del ministro della difesa Boris Pistorius sulla candidatura per un seggio nel Bundestag. Questa decisione potrebbe influire sulla ripresa delle discussioni su un possibile cambio di Olaf Scholz come prossimo candidato cancelliere dell'SPD. Il sondaggio RTL/ntv Trendbarometer lo colloca al primo posto con un notevole vantaggio. In particolare, è il socialdemocratico più popolare.

Nel sondaggio dell'Istituto Forsa per RTL e ntv, i partecipanti sono stati invitati a valutare quali politici ritenevano avessero il paese in "buone mani". Le risposte variavano da 0 ("non in buone mani per nulla") a 100 ("completamente in buone mani"). Con 55 punti, Pistorius si classifica al primo posto, anche se ha perso due punti rispetto a giugno. Il ministro presidente del Nord Reno-Westfalia Hendrik Wüst ottiene 49 punti, alla pari con il capo del governo dello Schleswig-Holstein Daniel Günther.

Il leader della CSU e ministro presidente della Baviera Markus Söder si classifica quarto con 42 punti, alla pari con il suo punteggio di giugno. Friedrich Merz guadagna due punti e si classifica sesto con 36 punti. L'aumento del sostegno a Merz corrisponde alla crescente simpatia per lui come cancelliere preferito. Con quattro politici dell'Unione nei primi sei, Merz, come leader della CDU, potrebbe essere soddisfatto. Tuttavia, il forte sostegno a Wüst e Söder solleva preoccupazioni sul perché solo il leader della CDU dovrebbe essere considerato per la cancellieria.

I verdi registrano una perdita - con la politica femminile più popolare

I politici verdi Cem Özdemir, Robert Habeck e Annalena Baerbock perdono ciascuno tre punti, classificandosi dal settimo al nono posto. Baerbock, ministro degli esteri, remains the most popular woman among top politicians, with 32 points in ninth place. She is followed by the Federal Interior Minister Nancy Faeser (26 points, 14th place), the BSW chairwoman Sahra Wagenknecht (25 points, 16th place), the SPD chairwoman Saskia Esken (22 points, 17th place), and the AfD chairwoman Alice Weidel (16 points, 18th place).

Weidel e il suo co-presidente Tino Chrupalla guadagnano ciascuno tre punti, superando altri politici dei primi 20. Il leader dell'AfD della Turingia Björn Höcke non guadagna punti ma riesce a rimanere tra i primi 20, segnando 9 punti.

Lindner e Scholz subiscono perdite

Il più grande perdente è il leader dell'FDP e ministro federale delle finanze Christian Lindner, il cui punteggio diminuisce di 6 punti, portandolo a 25 punti e al 15º posto. Il suo collega di partito e ministro della giustizia federale Marco Buschmann, al 13º posto con 28 punti, lo supera.

Il cancelliere federale Olaf Scholz subisce una perdita di 5 punti e ora si classifica undicesimo con 30 punti, un punto avanti al segretario generale dell'SPD Kevin Kühnert. Il leader dell'SPD Lars Klingbeil remains unchanged at 37 points in fifth place, while the SPD's Federal Health Minister Karl Lauterbach drops 3 points to 31 points and 10th place.

Regarding the decisions on upcoming chancellor candidacies, only Federal Minister of Economics Robert Habeck can be somewhat content: Green Party supporters rate Habeck at 77 points, Baerbock at 71 points, and Federal Minister of Agriculture Özdemir at 62 points. This provides Habeck with more backing for his expected candidacy for his party.

The situation is less clear for the SPD. Pistorius leads with 72 points, but Scholz is close behind with 68 points. Klingbeil also leads with 65 points. The internally controversial co-chairwoman Esken only receives 45 points.

Among Union supporters, Merz has to settle for 62 points. Söder is clearly in the lead with 80 points. Wuß ranks third with 68 points, and Günther ranks fourth with 63 points. The CSU leader Söder is likely to see further motivation in these scores, considering his recent expressions of interest in a chancellor candidacy.

As with previous rankings, except for Wagenknecht and AfD politicians, all top politicians in the East score significantly lower. Pistorius leads with 47 points, followed by Söder with 38 points, Söder (36) and Günther (37 points) come next. BSW founder Wagenknecht is also among the top 5 in the East with 36 points.

Alice Weidel ranks sixth among respondents in the new federal states with 31 points, her co-chairman Chrupalla scores 27 points. The far-right extremist Björn Höcke scores 20 points, which is closer to the federal average and even one point ahead of Baerbock. The last-placed Saskia Esken in the East scores 15 points.

Durante le elezioni in Turingia e Sassonia, AfD e BSW hanno dimostrato una notevole forza. La preferenza tra i sostenitori per i politici di questi partiti varia notevolmente rispetto ai sostenitori di altri partiti. Weidel ottiene 72 punti, Chrupalla 59 e Höcke 53 tra i sostenitori di AfD. Wagenknecht, d'altra parte, si piazza al primo posto tra i sostenitori di BSW con un punteggio di 79 punti.

Emergono anche chiare immagini di antagonismo: i politici dei Verdi sono duramente criticati dai sostenitori di AfD. Esken, Faeser, Scholz, Lauterbach e Klingbeil affrontano anche valutazioni basse.

Il solo politico di partito anziano che ottiene punteggi simili tra i sostenitori di BSW e AfD, nonché a livello nazionale, è il leader della CDU Söder. Riceve 40 punti dai sostenitori di AfD e un impressionante 43 punti dai sostenitori di BSW. Questi numeri potrebbero rivelarsi utili nella spinta di Söder per la candidatura alla cancelleria dell'Unione.

I dati del sondaggio per la classifica dei politici RTL/ntv sono stati raccolti dall'istituto di ricerche di mercato e opinioni Forsa per conto di RTL Germania dal 4 al 6 settembre. Il campione era composto da 1532 intervistati.

