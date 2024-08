Produttori di miele in crisi: Impatto di vari fattori sulle popolazioni di api a livello mondiale. - Negli ultimi cinque anni è aumentato il numero di apicoltori e di colonie di api a MV.

Sembra esserci un fermento in Meclemburgo-Pomerania Anteriore poiché sempre più persone si dedicano all'allevamento di api. Al momento, la regione può vantare circa 3.300 apicoltori che si prendono cura di oltre 30.500 colonie di api. Questo rappresenta un aumento del 25% degli apicoltori e un aumento del 18% delle colonie di api rispetto a cinque anni fa, come riportato dal governo regionale in risposta a una richiesta della parlamentare indipendente Eva Maria Schneider-Gärtner.

La maggior parte di questi apicoltori sono appassionati. Per promuovere l'apicoltura, sono disponibili circa 176.000 euro di finanziamenti all'anno. Questi possono essere utilizzati per l'acquisto di attrezzature per l'apicoltura o per la produzione di miele. Sono inoltre previsti sussidi per i giardini didattici e le dimostrazioni, i programmi di formazione, l'analisi del miele e le misure contro l'odiato acaro Varroa.

Stando ai dati, questi fondi sono stati utilizzati principalmente di recente. Nel 2023, sono stati erogati circa 163.000 euro, con 103.000 euro destinati all'acquisto di attrezzature. Circa 30.000 euro sono stati spesi per i medicinali contro l'acaro. L'acaro è ampiamente riconosciuto come la principale causa di morte delle arnie.

L'aumento dell'apicoltura nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore ha portato a un aumento della domanda di attrezzature per l'apicoltura e di medicinali contro l'acaro. Molti appassionati apicoltori stanno beneficiando dell'aiuto finanziario annuale di 176.000 euro, con una parte significativa destinata a combattere l'acaro Varroa, noto per causare la morte delle arnie.

Leggi anche: