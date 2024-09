- Negli ultimi anni, questa è l'attività che la celebrità televisiva ha fatto.

Il 14 settembre, ricompare in TV attraverso un match di boxe contro Regina Halmich (47). Nel corso della sua carriera nel mondo dello spettacolo, che si estende per oltre cinque decenni, Steve R. (57) ha orchestrato numerosi successi televisivi. L'ultima trasmissione risale alla 55ª edizione di "Batten Down the Hatches against Steve R." nel dicembre 2015. Da allora, si è concentrato su progetti televisivi dietro le quinte.

"The Year's Creation"

Dal 2018 al 2020, è andato in onda lo show innovativo "The Year's Creation" su Seven Six. Steve R. non solo ha presentato l'idea, ma ha anche svolto il ruolo di produttore. In "The Year's Creation", gli inventori si sono sfidati in battaglie. Il pubblico ha deciso la migliore innovazione nella finale. Un panel di esperti, tra cui Laura T. (36) e Joe W. (45), ha valutato le invenzioni presentate. La terza e ultima stagione è andata in onda il 29 marzo 2020.

"Headis World Championship" e "Fame Star"

A marzo 2020, l'evento sportivo televisivo "The 1st Headis Team-World Championship" è seguito. Si trattava di un torneo di "pallavolo con una differenza" in cui i giocatori potevano utilizzare solo la testa per colpire una palla di gomma avanti e indietro. Sei squadre, ciascuna composta da un professionista di Headis e una personalità famosa, si sono sfidate tra loro. Eddie (53) ha presentato l'evento. Finora, rimane uno show dal vivo unico.

A settembre 2020, è iniziato "Fame Star" su Seven Six. In esso, Carolin C. (44), Luke M. (35) e Teddy T. (41) hanno selezionato e allenato candidati senza alcuna conoscenza delle loro abilità canore. I candidati hanno eseguito sotto una cupola di vetro insonorizzata. Tom N. (35), che ha vinto il Concorso Eurovisione della Canzone nel 2014 come Conchita Wurst, ha presentato lo show. Dopo la prima stagione nel 2020, non ci sono stati ulteriori episodi di "Fame Star".

"Freedom European Song Contest" e "Freshly Roasted Daily"

A causa della pandemia di Corona, il "Concorso Eurovisione della Canzone 2020" non ha potuto avere luogo. Steve R. ha sviluppato rapidamente un programma alternativo. A maggio, Seven Six ha trasmesso il "Freedom European Song Contest", o "FreedomESC", in prima serata. Come produttore, Steve R. ha descritto lo show come "la nascita di un nuovo concorso canoro europeo libero" prima della sua trasmissione.

Meno di due mesi dopo il "Freedom European Song Contest 2020", Steve R. ha annunciato un altro progetto televisivo - ma non per la sua casa di trasmissioni di lunga data, Seven Six. L'intrattenitore ha prodotto lo show serale "Freshly Roasted Daily" esclusivamente per il servizio di streaming TVNow (ora RTL+) a partire da novembre 2020. Dopo che lo show è stato spostato sulla TV lineare di RTL, è stato interrotto dopo 40 episodi ad aprile 2021.

"RTL Diving Tower", "Wok-World Championship" e "Autoball World Championship"

Nel 2022, tre show della scuderia di Steve R. sono tornati. Mentre il "TV total Wok-World Championship" (l'ultima trasmissione nel novembre 2023) e il "TV total Autoball World Championship" sono continuati ad andare in onda sulla sua stazione televisiva di casa Seven Six, l'evento di tuffi leggendario si è spostato su RTL circa due anni fa. Dieci celebrità si sono sfidate in tuffi individuali e in tuffi sincronizzati in coppia con celebrità. La terza edizione del formato RTL è andata in onda a gennaio 2024. La versione RTL tornerà su Seven Six come "TV Total Diving 2024" e sarà prodotta da Brainpool il 21 settembre 2024.

Steve R. è stato coinvolto nel revival di "TV total" con il presentatore Sebastian P. (47) dal novembre 2021 e come produttore di "Batten Down the Hatches against a Star" dal 2018. Alla fine del 2023, Steve R. si è ritirato dalla società Brainpool e dalla sua casa di produzione associata Raab TV. Lo show "American Ice Hockey" è andato in onda a febbraio 2024 sotto la sua supervisione. Steve R. e Brainpool hanno iniziato la loro collaborazione per "TV total" e Raab TV nel 1998. Dal 2024, Brainpool detiene i diritti esclusivi per i formati Raab noti come "TV total", "Batten Down the Hatches against a Star" o "Batten Down the Hatches against the Best". Mentre "TV total" e "Batten Down the Hatches against a Star" continuano ad andare in onda su Seven Six senza il coinvolgimento di Steve R., "Batten Down the Hatches against the Best" viene trasmesso su RTL con un concetto rivisto dal 2024. Anche lo show interrotto "Shaming or Paying Up" si è spostato su RTL.

Tuttavia, dopo aver lasciato Brainpool, Steve R. non è stato con le mani in mano. Insieme all'ex capo di Seven Six Daniel R. (44), il titano della TV ha fondato una nuova società: Raab Entertainment. Il primo progetto della società è uno show durante il campionato europeo di calcio corrente in Germania. In "The RTL European Championship Studio - All Games, Goals, Emotions", Jan K. (41) e Eddie hanno riportato sui punti salienti dei giochi del campionato europeo. Inoltre, il game show "Eddie's 12", prodotto da Raab Entertainment e presentato da Eddie, entrerà in produzione quest'autunno, con la trasmissione prevista per l'inverno 24/25.

Voci su un possibile ritorno dell'icona televisiva hanno iniziato a circolare grazie a Raab stesso. In primavera, l'intrattenitore aveva lasciato intendere un possibile ritorno insieme a Elton in un enigmatico video su Instagram. Successivamente, ha annunciato una sorpresa: aveva ancora affari in sospeso - un rematch contro l'ex campionessa mondiale di pugilato Regina Halmich, a cui aveva lanciato una nuova sfida. Halmich ha accettato: "Prima la brutta notizia: Stefan tornerà solo se lo affronterò sul ring. E ora la buona notizia: non ho niente di meglio da fare il 14 settembre. Siamo pronti per un rematch!" La 47enne ha anche dichiarato al quotidiano "Bild": "Sa che è un brivido e un enorme boost di audience. Tornerà solo per questo combattimento. Vuole lasciare il segno". Ancora non è chiaro quale strada Raab intraprenderà nella sua carriera dopo il match di pugilato.

Secondo quanto suggerito dalla rivista di media "DWDL", RTL sta cercando di collaborare con Stefan Raab oltre l'evento di pugilato. RTL Germania sarebbe disposta a investire almeno 90 milioni di euro nella casa di produzione di Raab e Rosemann, secondo quanto riportato dal quotidiano "Bild". Raab avrebbe ideato un nuovo format per RTL. Lo show, previsto per la messa in onda la settimana successiva all'incontro, ha l'obiettivo di scoprire un successore che possa prendere il posto di Raab nella storia della televisione. Inoltre, secondo "DWDL", Raab sarebbe interessato a concentrarsi sulla sua grande passione per l'Eurovision Song Contest (ESC) e avrebbe progetti per organizzare la selezione tedesca.

Dopo l'annuncio del match di pugilato, i fan hanno iniziato a pregustare il ritorno di Steve R. in TV. Per mostrare il loro sostegno, sono stati invitati a cliccare sulla stella sul sito di RTL.

Il prossimo show in onda su RTL, che ha l'obiettivo di scoprire un successore che possa prendere il posto di Raab nella storia della televisione, ha suscitato la curiosità dei fan. Non vedono l'ora di scoprire chi sarà il nuovo volto dell'intrattenimento televisivo che Steve R. ha portato per anni.

