Negli anni '90, il famoso lottatore professionista Sid "Vicious" Eudy, si è fatto avanti all'età di 63 anni.

Gunner Eudy, uno dei due figli del wrestler, ha pubblicato su Facebook che suo padre è venuto a mancare dopo una lunga lotta contro il cancro.

"Era un uomo pieno di potere, compassione e affetto, e la sua mancanza sarà profondamente sentita", ha scritto il figlio. "Apprezziamo i vostri pensieri e le vostre benedizioni mentre attraversiamo questo momento di dolore".

Con i suoi 206 cm di altezza, Eudy era noto con diversi nomi nel ring - Sid Justice e Sycho Sid. Si è fatto un nome durante il boom di WrestleMania negli anni '90. Come due volte campione del mondo nella World Wrestling Federation (attualmente nota come World Wrestling Entertainment), ha anche lasciato il suo segno in WCW e nella United States Wrestling Association. Ha affrontato leggende del wrestling come Hulk Hogan e The Undertaker.

In una dichiarazione, la WWE ha descritto Eudy come "uno dei concorrenti più intimidatori e inquietanti del suo tempo" con un "carisma naturale che lo ha fatto connettersi facilmente con l'universo WWE".

"L'immagine di Sid come uno dei lottatori più duri e eccitanti ha lasciato un'impronta indelebile sulla WWE, e il suo impatto può ancora essere visto nei palazzetti dello sport di wrestling in tutto il mondo", si legge nella dichiarazione.

Nato a West Memphis, Arkansas, Eudy ha trascorso molto tempo nel Tennessee. Superstiti includono la moglie Sabrina Estes Eudy, i figli Frank e Gunner e i nipoti.

Siamo profondamente addolorati per la perdita del nostro caro padre e apprezziamo il vostro sostegno mentre lo piangiamo.

