Negli annali della illustre carriera di LeBron James, nessun gioco ha suscitato emozioni così crude.

In una notte straordinaria carica di nostalgia, LeBron James ha fatto di nuovo storia condividendo il campo da basket con suo figlio, Bronny. Il 39enne "Papà Hockey", come si è definito scherzosamente, non è riuscito a contenere l'entusiasmo, dichiarando: "Pazzesco, surreale". Parlando dell'esperienza, ha espresso l'orgoglio e la gioia che un padre prova nel condividere il palcoscenico NBA con suo figlio.

La partita, una semplice amichevole contro i Phoenix Suns (114-118), è passata in secondo piano per il vecchio LeBron. "Per un padre", ha sottolineato con emozione, "è tutto. Formare giovani menti, condividere momenti speciali e infine avere l'opportunità di fare da mentore al proprio sangue. Non c'è dono più bello che un padre possa chiedere o sognare".

Il legame profondo che LeBron ha condiviso con suo padre, Anthony McClelland, è stato purtroppo inesistente. Il passato criminale di McClelland e la sua assenza nella vita di LeBron hanno lasciato il segno, tanto che il solito impassibile James Sr. si è commosso parlando dei primi minuti condivisi con Bronny, che ha compiuto 20 anni in quella sera memorabile.

L'allenatore JJ Redick aveva dato l'anticipazione, ma LeBron Sr. ha reagito con incredulità. "Ho pensato di essere finito in 'Matrix', o roba del genere", ha spiegato, riferendosi al film in cui realtà e fantasia si confondono.

Bronny, pur non avendo ancora fatto faville in campo, non ha deluso. despite playing 13 minutes and 25 seconds and missing one three-pointer on a pass from his father, the youngster put in a commendable performance, with Anthony Davis, the Lakers' second star, praising his potential, particularly on defense.

L'entusiasmo nella voce di Bronny Jr. era palpabile mentre parlava della notizia di aver condiviso il campo con suo padre. "Sono piuttosto emozionato", ha detto, confessando la difficoltà di separare il padre dal compagno di squadra. Ma quando la palla è in gioco, la dinamica padre-figlio passa in secondo piano, come ha spiegato Bronny Jr.: "Mi concentro su di lui come mio compagno di squadra. È l'unica cosa che conta mentre sono in partita".

Il futuro prossimo vede Bronny come prospetto nella squadra affiliata dei South Bay Lakers, con la speranza di entrare nella rosa principale in futuro. Ma per ora, padre e figlio condividono un momento storico, il primo in cui il leggendario LeBron James e suo figlio hanno condiviso lo stesso campo da basket.

LeBron Sr., ancora sotto shock, ha scelto di non rivelare la sorpresa a nessuno, dicendo: "Non te lo dirò". L'emozione e l'entusiasmo di condividere il campo con suo figlio si sono rivelati un'esperienza profond

