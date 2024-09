Nazioni dell'UE segnano il primo aumento record delle importazioni di gas dalla Russia

Per la prima volta in circa due anni, i Paesi dell'UE hanno acquistato più gas dalla Russia che dagli Stati Uniti in un trimestre. Secondo i dati dell'istituto di ricerca con sede a Bruxelles, Bruegel, l'UE ha ottenuto circa 12,7 miliardi di metri cubi dalla Russia e 12,3 miliardi dagli Stati Uniti nel trimestre aprile-giugno. Rispetto al primo trimestre del 2025, le forniture di gas della Russia sono leggermente diminuite, ma le consegne degli Stati Uniti sono diminuite in modo più evidente. Questi numeri sono stati riportati dal "Mondo" di recente.

La Norvegia continua ad essere il principale fornitore di gas dell'UE, con 23,9 miliardi di metri cubi nel secondo trimestre. Prima dell'invasione della Russia in Ucraina a inizio 2022, la Russia deteneva questo posto, ma molti Paesi dell'UE hanno ridotto le loro importazioni dal Paese successivamente. Secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica tedesco, la Germania non riceve più gas da lì. In tutta l'UE, la Russia è salita al secondo posto tra i fornitori, superando a malapena gli Stati Uniti. I Paesi destinatari non sono stati menzionati nei dati.

L'esperto di politica estera della CDU, Norbert Röttgen, ha chiesto un divieto UE per le importazioni di gas russo nel "Mondo": "Gli europei aiutano l'Ucraina con miliardi mentre allo stesso tempo aggiungono miliardi al fondo per la guerra di Putin - non è né responsabile, logico o credibile". Il portavoce della politica energetica del gruppo parlamentare FDP nel Bundestag tedesco, Michael Kruse, ha suggerito di imporre una tassa sulla costa del gas importato dalla Russia per finanziare l'aiuto e le consegne di armi all'Ucraina: "In questo modo, Putin finanzierebbe la sua resistenza contro i suoi attacchi brutali".

Il cambiamento dell'UE verso l'acquisto di più gas dalla Russia può essere attribuito a una lieve diminuzione delle forniture dalla Norvegia nel secondo trimestre. Tuttavia, il gas naturale rimane una risorsa critica, poiché la Germania non riceve più nulla dalla Russia dopo l'invasione dell'Ucraina.

