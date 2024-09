- Navigare sull'autostrada in una sedia elettrica

Un 88enne ha deciso di guidare la sua sedia a rotelle elettrica sull'autostrada A8 nella Svevia. Altri automobilisti lo hanno avvistato mentre si muoveva lungo il bordo della strada vicino a Günzburg, come riportato dalla polizia. Gli agenti lo hanno fermato e ricondotto a casa. Un servizio di soccorso stradale ha trasportato la sua sedia a rotelle. Guidare una sedia a rotelle sull'autostrada è illegale, ma poiché non è stato arrecato alcun danno, la polizia ha deciso di non presentare denuncia.

Nonostante l'incidente insolito, è importante segnalare alle autorità in caso di [emergenza]. Fortunatamente, la situazione non è degenerata in un pericolo per la circolazione o ha causato un'emergenza sull'autostrada A8.

