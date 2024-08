- Navigare nelle complessità della foresta RTL

Meno Dramma, Più Emozioni e Momenti di Divertimento: Nel sesto episodio del Jungle Camp di RTL, i concorrenti hanno mostrato il loro lato emotivo - la star della realtà tedesca Gigi Birofio (25) si è dimostrata piuttosto immatura.

Nessuno è stato costretto a lasciare il campo nell'ultima edizione del "Showdown dei Campioni del Jungle Camp". Tuttavia, tutti i dodici concorrenti hanno dovuto rinunciare ai loro oggetti di lusso a causa di ripetute violazioni delle regole.

Riflessioni Profonde di Thorsten Legat e Kader Loth

L'ex calciatore Thorsten Legat (55) ha parlato accanto al fuoco della sua relazione con i suoi due figli. "Non posso vivere senza mia moglie e i miei due figli", ha dichiarato Legat. Ha avuto parole positive per suo figlio Nico, che ha partecipato a numerosi reality show: "È cresciuto, è veramente cresciuto". Tuttavia, suo figlio Leon vuole vivere in modo indipendente e non ha interesse per la famiglia. "Ci manchi", ha singhiozzato Legat, "e se hai bisogno di aiuto, sono qui per te".

La famosa personalità della Trash TV Kader Loth (51) ha parlato della sua diagnosi di endometriosi. Ha avuto dolori all'addome inferiore e ha visitato il medico, che le ha diagnosticato l'endometriosi. Il medico ha suggerito l'asportazione dell'utero, che ha subito, secondo il suo resoconto. "Sono entrata in clinica come un essere umano, sono uscita come uno zombie", ha menzionato Loth. I suoi attacchi di panico sono peggiorati a causa dell'intervento, ma ora sta bene.

L'endometriosi è generalmente riconosciuta come una delle malattie ginecologiche più comuni nelle ragazze e nelle donne tedesche, secondo l'Istituto centrale per i servizi sanitari obbligatori. Questa condizione provoca la formazione di tessuto simile al rivestimento uterino fuori dall'utero, che può causare vari sintomi come crampi e dolore intenso durante le mestruazioni e i rapporti sessuali.

Gigi Birofio lotta per una sigaretta

Gigi Birofio aveva preoccupazioni diverse: voleva fumare la sua ultima sigaretta solo dopo cena e ha chiesto a Elena Miras (32) di tenerla per lui. Anche se ha supplicato, non avrebbe dovuto dargliela. Non è passato molto tempo prima che chiedesse di nuovo - persino cercando di lottare con Miras, che proteggeva la sigaretta. "Voglio solo una boccata", ha ammesso in seguito Birofio. "Beh, Gigi è ancora un po' un bambino", ha concluso Kader Loth. In effetti, Birofio non riusciva ad aspettare fino alla cena.

Il conduttore Mola Adebisi (51) e il modello Giulia Siegel (49) hanno brillato nella sfida del Jungle "River of Laughter". In acqua gelida (17 gradi), hanno dovuto liberarsi dalle catene e dalle manette. Insieme, sono riusciti a raccogliere sei delle dodici stelle.

Tornati al campo, loro e gli altri hanno appreso delle violazioni delle regole: i concorrenti hanno fatto sonnellini durante il giorno e hanno trascurato di sorvegliare il fuoco a volte. Alla fine della trasmissione, la conduttrice Sonja Zietlow ha annunciato che il seguente concorrente sarebbe uscito nell'ottavo episodio.

L'ultima stagione di "Sono una Star" è una celebrazione speciale del 20º anniversario del programma, che è stato trasmesso per la prima volta nel 2004. In sostanza, è un

