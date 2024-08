Navigare negli acquisti di auto online e identificare metodi di pagamento sicuri.

Il mercato delle auto usate online sta crescendo rapidamente, ma così anche i rischi potenziali. Come puoi trovare la tua auto dei sogni senza farti truffare?

Innanzitutto, non fornire un acconto o un deposito a un venditore privato quando acquisti un'auto usata online. Questa è la regola più importante da ricordare quando si fa shopping per un'auto usata online, poiché farlo potrebbe lasciarti senza neither denaro nor car.

Le truffe sono diffuse nel mercato delle auto online. Pertanto, è importante valutare attentamente la situazione prima di completare una transazione. L'iniziativa "Acquisto Online Sicuro dell'Auto", che include ADAC e i dipartimenti di prevenzione criminale della polizia, raccomanda questa pratica.

Se sospetti annunci sospetti sulle piattaforme di vendita, segnalali all'operatore della piattaforma. Inoltre, puoi segnalarli alla tua stazione di polizia locale per proteggere altri potenziali acquirenti. Gli esperti offrono anche consigli su metodi di pagamento sicuri e suggerimenti per evitare truffe.

Ispeziona l'auto usata prima

Se possibile, ispeziona il veicolo prima di acquistarlo e organizza un test drive con il venditore. È una buona idea incontrarsi durante le ore di luce e, se si acquista da un venditore privato, portare con sé un testimone.

Chiedi al venditore eventuali difetti noti, poiché non tutti potrebbero essere immediatamente evidenti.

Ecco alcuni consigli aggiuntivi per l'ispezione:

Controlla la lettura del contachilometri.

Ispeziona la battistrada degli pneumatici.

Richiedi il libretto di servizio.

Richiedi i documenti del veicolo.

Se non è possibile ispezionare il veicolo di persona, assicurati di proteggerti. Alcune piattaforme di vendita di auto offrono servizi specializzati per questo scopo e potrebbero offrire anche un periodo di restituzione di 14 giorni.

Scegli un Metodo di Pagamento Sicuro

Quando si acquista un'auto in Germania, i trasferimenti bancari non possono essere facilmente annullati. Tieni presente che è consigliabile utilizzare metodi di pagamento sicuri. Ecco alcune opzioni e alcuni punti chiave da considerare:

Consegna contanti solo dopo aver firmato il contratto di acquisto, aver ricevuto le chiavi e ottenuto i documenti del veicolo. Per minimizzare il trasporto di grandi quantità di contanti, incontra vicino a una filiale bancaria.

Oppure: Utilizza i trasferimenti istantanei SEPA offerti da molte banche. Con questa opzione, puoi trasferire denaro al venditore quasi istantaneamente, tipicamente utilizzando solo il tuo dispositivo mobile. Alcune banche potrebbero addebitare commissioni per questa funzionalità.

Un'altra opzione disponibile su alcune piattaforme di vendita è "Paga Sicuro". L'acquirente e il venditore si registrano attraverso la piattaforma e l'acquirente trasferisce il pagamento in un conto sicuro. L'acquirente rilascia solo i fondi dopo che l'acquisto è completato, consentendo al venditore di ricevere il trasferimento. Se l'acquirente decide di non procedere con l'acquisto, riceverà il suo denaro indietro.

Metodi di Pagamento da Evitare:

PayPal esclude esplicitamente i veicoli a motore. Di conseguenza, né gli acquirenti né i venditori ricevono protezione in tali transazioni.

I trasferimenti di contanti senza un conto bancario sono anche rischiosi, come avverte l'iniziativa, poiché non c'è opzione di rimborso in caso di frode.

È essenziale essere cauti quando si utilizzano piattaforme online per l'acquisto di auto usate, specialmente tenendo conto dell'aumento delle truffe ai consumatori. Una regola critica è non fornire un acconto o un deposito prima di ispezionare fisicamente l'auto e completare l'acquisto.

D'altra parte, se un testimone e un'ispezione personale non sono fattibili, opta per piattaforme online rispettabili che garantiscono metodi di pagamento sicuri e offrono una politica di restituzione. Proteggendo la tua transazione in questo modo, aiuti a prevenire di diventare vittima di truffe online di auto.

