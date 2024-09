- Navigando per metodi non autorizzati per l'acquisizione di biglietti per i concerti degli Oasis.

Il Primo Ministro britannico, Sir Keir Starmer, ha espresso le sue preoccupazioni riguardo alla reazione negativa alle tariffe dei biglietti per il tour di ritorno degli Oasis. La vasta insoddisfazione è stata causata dal controverso metodo di "prezzo dinamico", che ha provocato un aumento drastico dei costi dei biglietti a causa della forte domanda. Starmer ha sostenuto un prezzo "accessibile alle persone" e ha promesso di intervenire sulla situazione, lasciando intendere possibili cambiamenti legislativi per proteggere i fan da simili problemi.

Le vendite dei biglietti di sabato per il tour di ritorno della band, programmato per l'estate successiva, hanno scatenato un putiferio tra i fan. Tuttavia, quando i prezzi per i concerti di Liam e Noel Gallagher e dei loro compagni di band sono schizzati alle stelle, numerosi fan sono rimasti indignati e frustrati. Le richieste per il divieto del cosiddetto "prezzo dinamico" per i concerti sono aumentate ulteriormente.

"Un problema più ampio" secondo Sir Keir Starmer

Il Sun ha riferito che Starmer ha identificato il problema non come unico degli Oasis, affermando che "ci sono diverse azioni che possiamo e dobbiamo intraprendere" per affrontarlo. Lo considera un "problema generale" che riguarda le vendite dei biglietti per vari eventi, dove i biglietti svaniscono in pochi secondi o minuti dalla loro disponibilità, causando un aumento dei prezzi e rendendo i biglietti proibitivamente costosi per molte persone.

Se il problema rimarrà senza controllo, le famiglie potrebbero trovare sempre più difficile permettersi di partecipare agli eventi.

La Ministro della Cultura Lisa Nandy: "Mettiamo i fan al primo posto"

Lisa Nandy, Ministro della Cultura, ha annunciato anche il piano del governo di rivedere le politiche sul "prezzo dinamico e la tecnologia delle code" dopo aver condannato i prezzi gonfiati per gli Oasis. "Siamo impegnati a mettere i fan al centro della musica", ha dichiarato Nandy.

Sul sito di Ticketmaster, i prezzi dei biglietti standard per il tour di reunion degli Oasis sono più che raddoppiati, passando da circa £150 a £350 (o €180 a €420).

Tra le personalità importanti colpite dagli aumenti improvvisi dei prezzi c'è Lucy Powell, Speaker della Camera dei Comuni e MPs di Manchester Central, che avrebbe pagato il doppio del prezzo originale per un biglietto.

Il Tour Confermato

Il 27 agosto, gli Oasis hanno posto fine alle voci sulla reunion pubblicando "Sta succedendo, sta succedendo davvero" e annunciando ufficialmente il "OASIS LIVE '25" tour. Il tour inizia il 4 luglio allo stadio Principality di Cardiff.

La band è stata fondata nel 1991 e, dopo anni di conflitti tra Liam e Noel Gallagher, gli Oasis si sono sciolti nel 2009. Le speculazioni su un eventuale ritorno degli Oasis sono circolate da allora.

Sir Keir Starmer ha suggerito che il problema del prezzo dinamico è più che un problema per gli Oasis, affermando "Si tratta di un problema più ampio che riguarda le vendite dei biglietti per vari eventi dove i biglietti svaniscono in pochi secondi o minuti, causando un aumento dei prezzi e rendendo i biglietti proibitivamente costosi per molte altre persone".

Leggi anche: