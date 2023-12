Navi sostenibili: Le crociere più eco-consapevoli del mondo

In effetti, le sfide della sostenibilità abbondano in un settore noto per le sue navi che emettono carbonio, per l'eccesso di produzione di rifiuti (tra cui spazzatura, acque reflue e acque grigie) e per l'eccessivo turismo nei porti, per non parlare delle violazioni ambientali che hanno portato a sanzioni ben pubblicizzate.

Tuttavia, con l'introduzione di normative più severe e di parametri ambientali globali, e con la crescente richiesta da parte dei consumatori di vacanze più pulite ed ecologiche, ci sono compagnie di crociera che si stanno impegnando per rendere le esperienze in mare molto più sostenibili.

"Ogni compagnia di crociera sta investendo in iniziative ecologiche, dall'analisi dell'impronta di carbonio al perfezionamento delle emissioni. È una priorità per ogni compagnia di crociera", spiega Colleen McDaniel, caporedattore del sito web di recensioni di crociere Cruise Critic.

E oggi le pratiche di sostenibilità di base, come il divieto delle cannucce di plastica o il riutilizzo della biancheria, non sono sufficienti a spostare l'ago della bilancia. I veri innovatori sono le compagnie di navigazione che stanno perseguendo in modo più aggressivo gli obiettivi di decarbonizzazione attraverso le innovazioni tecnologiche, soprattutto per quanto riguarda i carburanti alternativi più puliti e le infrastrutture portuali più ecologiche.

Nel 2019 l'industria crocieristica ha trasportato quasi 30 milioni di passeggeri e ha contribuito all'economia globale per oltre 154 miliardi di dollari prima della pandemia; nonostante gli intoppi della pandemia, è sulla buona strada per superare questi numeri entro la fine dell'anno. I sostenitori delle crociere affermano che esse possono essere una forza per il bene, sostenendo le economie locali e stimolando il senso di consapevolezza ambientale e culturale dei crocieristi.

Tuttavia, la dipendenza del settore dall'inquinante olio combustibile pesante (HFO) per le sue navi lo ha messo in contrasto con gli obiettivi globali di emissioni nette zero delle Nazioni Unite per il 2050. Attualmente, le navi da crociera e le altre imbarcazioni marittime sono responsabili di quasi il 3% delle emissioni globali di gas serra ogni anno. Considerate peggio dell'aereo in termini di emissioni di carbonio per passeggero, un rapporto di Pacific Standard ha rivelato che l'impronta di carbonio media di una persona si triplica durante una crociera.

Le compagnie di crociera oceaniche aderenti alla Cruise Lines International Association (CLIA), la più grande associazione di categoria del settore crocieristico, si sono impegnate a raggiungere l'azzeramento delle emissioni di carbonio entro il 2050 e a ridurre le emissioni di carbonio del 40% entro il 2030 (rispetto ai livelli del 2008).

Mentre questi obiettivi vengono raggiunti, tuttavia, gli osservatori del settore affermano che il greenwashing abbonda. Molte delle dichiarazioni di sostenibilità sono solo greenwashing o sono gli stessi tipi di misure di "sostenibilità" che sono state adottate per anni nel turismo terrestre", afferma Marcie Keever, direttore del gruppo ambientalista Friends of the Earth, che pubblica una "pagella" annuale delle compagnie di crociera.

Esempi di questo tipo possono essere trovati quando le compagnie cercano di sostituire l'HFO, che emette carbonio e zolfo, con carburanti alternativi più puliti. Il gas naturale liquefatto (LNG), a basse emissioni di carbonio, è stato ampiamente pubblicizzato come una soluzione di carburante "che fa da apripista", con più della metà delle nuove navi da crociera ordinate dai membri della CLIA che prevedono l'utilizzo di LNG come propulsione primaria.

Tuttavia, ambientalisti e scienziati mettono in guardia sul fatto che l'LNG è un combustibile fossile finito e inquinante, che a lungo termine potrebbe causare danni ambientali ancora maggiori rispetto all'HFO.

In poche parole, "il GNL è un carburante sporco", afferma il dottor Mark Jacobson, direttore del programma atmosfera/energia dell'Università di Stanford e autore di "No Miracles Needed: How Today's Technology Can Save Our Climate and Clean Our Air". Secondo Jacobson, "le emissioni dirette di GNL nell'aria sono inferiori a quelle dell'olio combustibile pesante, ma sono comunque sostanziali - e le emissioni e l'impronta a monte sono maggiori rispetto a quelle del combustibile pesante", a causa di fattori quali le pratiche di estrazione non sostenibili (come il fracking) e i sottoprodotti del metano.

Esperti come Jacobson sostengono che l'industria dovrebbe concentrarsi maggiormente sulle tecnologie energetiche emergenti a zero emissioni. "Le soluzioni di gran lunga più pulite per le navi sono l'elettricità da batteria e l'elettricità da celle a combustibile a idrogeno verde", afferma Jacobson, sottolineando che "in entrambi i casi, tutte le emissioni della nave - a parte il vapore acqueo nel caso delle celle a combustibile a idrogeno - vengono eliminate".

CLIA riferisce che oltre il 15% delle navi da crociera che debutteranno nei prossimi cinque anni saranno equipaggiate con celle a combustibile a idrogeno o batterie elettriche.

Un altro promettente sviluppo della sostenibilità è il passaggio del settore all'attracco a emissioni zero. La stragrande maggioranza delle nuove navi è stata progettata con la capacità di spegnere i motori a combustibile e di collegarsi alla rete elettrica locale durante la sosta in porto, riducendo così l'inquinamento atmosferico e i relativi problemi di salute. L'avvertenza: solo 29 dei circa 1.500 porti visitati dalle navi CLIA offrono attualmente infrastrutture compatibili.

Anche se la strada da percorrere è ancora lunga - "la crociera continua a essere una delle scelte di vacanza più sporche", avverte Keever - ecco cinque compagnie di crociera che sono all'avanguardia con le loro iniziative eco-consapevoli.

Hurtigruten

Questa compagnia norvegese di viaggi d'avventura, che ha 130 anni, ha un'etica della sostenibilità al suo centro. Leader nel settore dell'energia verde, Hurtigruten ha eliminato l'HFO per la sua flotta di piccole navi più di dieci anni fa, a favore di carburanti alternativi e più ecologici come il gasolio marino e i biocarburanti.

Nel 2019 ha varato la prima nave da crociera al mondo con alimentazione ibrida a batteria elettrica (e sta convertendo il resto della flotta da spedizione all'alimentazione ibrida a batteria), con il progetto di realizzare la prima nave da crociera al mondo a emissioni zero entro il 2030.

Hanno anche attivato la connettività elettrica a terra per eliminare le emissioni quando sono in porto e sono stati la prima compagnia di crociere a eliminare gradualmente la plastica monouso a bordo.

Ponant

La compagnia francese di lusso Ponant ha presentato una nave da spedizione ibrida a emissioni ridotte (alimentata a GNL e batterie elettriche), la Le Commandant Charcot da 245 passeggeri, nel 2021, e ha in programma una nave a "impatto zero" entro il 2025.

Prima compagnia di crociere a ottenere la certificazione Green Marine, Ponant compensa anche il 100% delle sue emissioni.

Inoltre, tutte le navi Ponant sono dotate di collegamenti elettrici da terra a bordo nei porti; la compagnia ha smesso di utilizzare plastica monouso e vengono condotti studi sull'impatto ambientale prima di progettare qualsiasi itinerario.

Star Clippers

A volte, quando si parla di sostenibilità, ciò che è vecchio è nuovo.

La compagnia di navigazione Star Clippers, con sede a Monaco, gestisce un trio di alti velieri da 166 a 227 passeggeri che funzionano esclusivamente con energia eolica fino all'80% del tempo (e utilizzano gasolio a basso tenore di zolfo).

Le dimensioni ridotte delle navi significano un minore impatto complessivo, nonché l'accesso a porti meno frequentati: in Costa Rica, per esempio, Star Clippers è stata la prima compagnia di crociere a ottenere la certificazione "Pura Vida Pledge", approvata dall'Ente del Turismo del Costa Rica come riconoscimento delle sue credenziali ecologiche.

Havila Voyages

Questa compagnia di crociere norvegese, il cui debutto è previsto per il 2022, ha varato due delle quattro navi ibride previste, che percorrono itinerari lungo la costa norvegese.

Havila Voyages dispone delle più grandi batterie per navi passeggeri in mare, consentendo alle sue navi di viaggiare - per periodi fino a quattro ore - nei fiordi del Paese protetti dall'UNESCO, in silenzio e senza emissioni.

Inoltre, le batterie possono essere ricaricate in porto con energia idroelettrica pulita proveniente dalla rete locale e sono abbastanza potenti da alimentare le navi quando sono attraccate. Sebbene attualmente le navi utilizzino anche l'alimentazione a GNL, Havila mira a un funzionamento definitivo senza emissioni, con navi progettate per passare all'alimentazione a idrogeno una volta che la tecnologia sarà disponibile.

Explora Journeys

Questo nuovo marchio di crociere di lusso della compagnia di navigazione svizzera MSC Group sarà lanciato quest'estate, ma farà davvero scalpore nel 2027, quando debutterà la prima nave al mondo alimentata a GNL con celle a combustibile a idrogeno e tecnologia di riduzione dello slittamento del metano.

In collaborazione con i costruttori navali italiani Fincantieri, le navi pionieristiche di Explora Journeys (la prima delle due previste per la neonata compagnia) avranno emissioni di gas serra significativamente ridotte quando sono in mare ed emettono poco più che vapore acqueo e calore quando sono ferme in porto.

Altri punti salienti del marchio sono il divieto di utilizzo di plastica monouso e la certificazione di riduzione del rumore subacqueo (per non disturbare la fauna marina).

Fonte: edition.cnn.com