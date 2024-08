Navi filippine e cinesi si scontrano.

Il Mar Cinese Meridionale diventa un campo di battaglia una volta di più mentre Cina e Filippine si scontrano su dispute territoriali. Recentemente, c'è stato un accordo di pace per porre fine a questi conflitti, ma è successo un altro incidente in mare. Pechino e Manila si accusano a vicenda.

Un recente incidente nella disputa territoriale in corso nel Mar Cinese Meridionale tra Cina e Filippine ha causato un certo scalpore. Entrambe le parti si sono accusate a vicenda per incidenti di collisione in mare. Una dichiarazione del governo filippino ha accusato la Cina di aver compiuto "azioni illegali e aggressive".

Secondo la dichiarazione, due navi di rifornimento della Guardia Costiera filippina hanno urtato contro due navi cinesi in rapida successione durante le prime ore del mattino. Il primo incidente ha causato un buco di cinque pollici (circa 13 cm) in una delle navi filippine. Subito dopo, una nave della Guardia Costiera cinese ha urtato una seconda nave filippina, causando danni minimi. Entrambi gli incidenti si sono verificati a sud della Scogliera di Sabina, un'area di piccole dimensioni appartenente alle Isole Spratly. Entrambe la Cina e le Filippine rivendicano questa area come propria.

Secondo la versione della Guardia Costiera cinese, è stata una nave della Guardia Costiera filippina a causare la prima collisione con la nave cinese. Nonostante i segnali di avvertimento, la nave filippina avrebbe avvicinato la nave cinese in modo pericoloso. Non è stata menzionata una seconda collisione. Solo alcune settimane fa, è stato raggiunto un accordo di pace tra Filippine e Cina, con l'obiettivo di evitare ulteriori scontri nella regione disputata.

L'incidente si è verificato vicino alla Scogliera del Secondo Thomas, dove i soldati filippini sono stati stanziati a bordo della "BRP Sierra Madre", una nave arenata dal 1999. Gli scontri durante le missioni di rifornimento per la nave sono stati frequenti. Oltre alla Cina e alle Filippine, Vietnam, Malaysia, Taiwan e Brunei rivendicano territori nella regione. La zona è ricca di risorse e rappresenta un'importante rotta commerciale globale. Gli Stati Uniti e i vicini della Cina accusano Pechino di escalation della militarizzazione della regione.

I conflitti in corso e le guerre per le dispute territoriali nel Mar Cinese Meridionale tra Cina e Filippine hanno portato a diversi incidenti preoccupanti, come la recente collisione delle navi. Purtroppo, questo ultimo incidente ha ulteriormente compromesso l'accordo di pace recentemente stabilito tra i due paesi.

Leggi anche: