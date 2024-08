Navi da crociera, antichi vandali delle grotte, consigli per gli espatriati: raccontateci le storie del giorno.

👋 Benvenuto in 5 Things PM! Un nuovo rapporto del CDC sottolinea l'importanza dei vaccini pediatrici di routine. I vaccini hanno impedito più di 500 milioni di malattie e 1 milione di morti negli Stati Uniti dal 1994, secondo l'agenzia federale per la salute.

Ecco cosa potrebbe esserti sfuggito durante la tua giornata impegnativa:

5 cose

1️⃣ ‘CrocieraZilla’: Le navi da crociera sono raddoppiate di dimensioni negli ultimi due decenni, il che potrebbe portare a navi ancora più grandi che solcano i nostri oceani in futuro e portare problemi potenziali, secondo un nuovo rapporto. Se il tasso di crescita continuerà, le navi del 2050 potrebbero essere quasi otto volte più grandi della Titanic.

2️⃣ Consigli per gli espatriati: Brett Andrews e Jen Barnett hanno trascorso cinque anni a fare ricerche per il loro trasferimento all'estero e hanno deciso di trasformare la loro esperienza in una nuova attività imprenditoriale. Expatsi aiuta le persone a orientarsi nel processo complicato di trasferirsi all'estero.

3️⃣ Additivo rischioso: Bere una bevanda con questo dolcificante artificiale ha più che raddoppiato il rischio di coaguli di sangue in 10 persone sane, secondo un nuovo studio pilota. I coaguli possono raggiungere il cuore, scatenando un infarto, o il cervello, scatenando un ictus.

4️⃣ La striscia calda finisce: La serie di 13 mesi consecutivi con un nuovo record di calore è finita a luglio insieme al modello climatico El Niño. Ma gli esperti dicono che questo non cambia nulla riguardo alla minaccia rappresentata dal cambiamento climatico.

5️⃣ Vandalismo della grotta: Nell'ultima vicenda di turisti che si comportano male, le autorità spagnole stanno indagando su un uomo accusato di danneggiare pitture rupestri che hanno migliaia di anni solo per scattare foto migliori da pubblicare sui social media.

Guarda questo

🐱 Delizia turca: I gatti dominano Istanbul, dai caffè alle bar alle metropolitane e ovunque nel mezzo. I loro fan adoranti hanno addirittura aperto un museo dedicato ai felini di strada.

Titoli principali

• Trump e Harris si accordano per un dibattito su ABC il 10 settembre, dice la rete• La tempesta tropicale Debby genera un tornado mortale e allagamenti potenzialmente letali• I tassi ipotecari precipitano** al livello più basso degli ultimi più di un anno

102

🥄 È questo il numero di cucchiai usati per creare un top senza maniche indossato da Cate Blanchett. L'attrice premio Oscar ha sfoggiato la moda di posate sulla passerella di "Borderlands". Guarda il suo look audace.

Guarda qui

🔍 Dichiarazione di moda: La lanciatrice del peso USA Raven Saunders non si nasconde e indossa una maschera e occhiali da sole insieme ai capelli viola e verdi mentre compete alle Olimpiadi. "Voglio incoraggiare altre donne", ha detto Saunders.

Citazione

📖 Un libro aperto: La leggenda non si trattiene nel dire come si sente riguardo ad altre persone che raccontano la sua storia. Ha in progetto di scrivere una memoir che copre tutto, dalla sua battaglia contro l'abuso di sostanze alle sue unioni altisonanti.

Angolo delle celebrità

⭐ Nuova serie: Michelle Pfeiffer interpreterà e produrrà esecutivamente lo spin-off di "Yellowstone" "Madison", un progetto sulla tristezza e la connessione umana che segue una famiglia di New York City che vive in Montana rurale.

Quiz

✈️ Il nuovo CEO di Boeing, Kelly Ortberg, ha iniziato il suo lavoro oggi. Dove si trova la sede della società aerospaziale in difficoltà?A. SeattleB. ChicagoC. Austin, TexasD. Arlington, Virginia⬇️ Scorri verso il basso per la risposta.

Aggiornamento olimpico

😷 ‘Ho corso con condizioni peggiori’: Dopo la sua sconfitta sorprendente nella gara dei 200 metri, il sprinter USA Noah Lyles ha detto di aver testato positivo per Covid-19 questa settimana. Lyles ha vinto la medaglia di bronzo.

Buone vibrazioni

😎 Ci piace concludere con una nota positiva: L'ucraina Yaroslava Mahuchikh ha dedicato la sua medaglia d'oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Parigi alle centinaia di atleti e allenatori che sono morti da quando la Russia ha invaso l'Ucraina più di due anni fa.

Leggi anche: