Nave merci che trasporta concimi esplosivi nelle acque del Mar Baltico

Un vascello mercantile malconcio è bloccato vicino alla costa norvegese. Questo vascello proviene da Murmansk e trasporta un carico rischioso di nitrato di ammonio. Al momento non è chiaro se o quando potrebbe attraversare il tratto tedesco del Mar Baltico. La squadra di soccorso è in attesa.

Come riferito da Wulf Winterhoff, portavoce della Direzione della Polizia Federale di Bad Bramstedt, la nave chiamata "Ruby" non si è mossa durante la notte di sabato. Il futuro movimento della nave è incerto. Winterhoff ha spiegato: "Stiamo monitorando attentamente la nave e lavoriamo a stretto contatto con le autorità tedesche competenti e quelle dei nostri vicini scandinavi".

Le fonti di notizie confermano che la nave trasporta 20.000 tonnellate di nitrato di ammonio. "Si tratta di una sostanza intrinsecamente pericolosa", ha commentato Winterhoff. Tuttavia, l'entità del rischio associato al carico rimane incerta. L'esplosione nel porto di Beirut, che ha causato la morte di oltre 200 persone ad agosto 2020, è stata innescata dallo scarico instabile di questo composto esplosivo.

Lottando contro la tempesta

Secondo i siti di tracciamento delle navi, il mercantile originariamente mirava a attraccare a Klaipeda in Lituania. Un rapporto del "The Barents Observer" ha condiviso che "Ruby" ha salpato dal porto di Kandalaksha nella regione di Murmansk alla fine di agosto, diretta alle Isole Canarie. Tuttavia, al largo della costa norvegese, la nave battente bandiera maltese ha incontrato condizioni meteorologiche avverse e ha cercato riparo. Dopo una breve sosta nel porto di Tromsø, è stata quindi ordinata di lasciare e ancorare in un cantiere di riparazione.

Il Centro di Sicurezza Marittima, che sovrintende alla sicurezza marittima per le federazioni e gli stati costieri, impiega diverse entità di sicurezza. Ciò include squadre di soccorso, marine, dogane e polizia marittima locali in regioni interessate. Con sede a Cuxhaven, la sua missione è garantire la sicurezza delle navi e dei loro passeggeri in acque locali e internazionali.

La "Ruby" era inizialmente diretta a Klaipeda in Lituania, situata vicino al Mar Baltico. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, la nave battente bandiera maltese è attualmente ancorata al largo della costa norvegese, in attesa di riparazioni.

Leggi anche: