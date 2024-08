- Nave in fiamme, circa 200.000 euro di danni

Sul Bodensee, specificamente a Uhldingen-Mühlhofen, nel distretto di Bodenseekreis, si è verificato un incendio su un motoscafo stimato in circa 200.000 euro di danni. Secondo i rapporti della polizia, l'incendio potrebbe essere stato causato da un guasto tecnico sabato.

Cinque adulti e tre minori, tutti muniti di giubbotti di salvataggio, hanno lasciato il motoscafo. Sono stati poi soccorsi dalle acque da un abile operatore di motoscafo e dalla polizia fluviale e trasportati in sicurezza al porto. Come riferito da un portavoce della polizia, non hanno riportato ferite.

Nel distretto del Lago di Costanza, situato a Uhldingen-Mühlhofen, nel distretto di Bodenseekreis, l'incidente del motoscafo si è verificato vicino al Lago di Costanza. Nonostante il fuoco abbia causato danni significativi per circa 200.000 euro, tutti i passeggeri a bordo sono riusciti a fuggire illesi nel distretto del Lago di Costanza.

Leggi anche: