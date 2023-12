Navalny invia "abbracci artici e saluti polari" dalla prigione siberiana nel messaggio di Capodanno

In un messaggio di Capodanno condiviso dal team di Navalny sui social media, Navalny afferma che questa sarà la terza volta che "faccio la tradizionale foto di Capodanno in famiglia con Photoshop".

"Sto cercando di stare al passo con i tempi e questa volta ho chiesto a un'intelligenza artificiale di disegnarmi. Spero sia venuto fuori qualcosa di fantastico - non vedrò la foto di persona finché la lettera con essa non arriverà su Yamal", ha scherzato.

Il team di Navalny ha dichiarato che attualmente sta scontando la sua condanna nella colonia penale IK-3 nella regione autonoma Yamalo-Nenets della Russia.

"Mi manchi terribilmente" è una costruzione scorretta dal punto di vista della lingua russa. È meglio dire: 'Mi manchi molto' o 'Mi manchi tanto'", ha detto. "Ma dal mio punto di vista è più preciso e corretto. Mi manca terribilmente la mia famiglia. Yulia, i miei figli, i miei genitori, mio fratello. Mi mancano gli amici, i colleghi, il nostro ufficio e il mio lavoro. Mi mancate tutti terribilmente".

Tuttavia, Navalny ha proseguito affermando di non provare "alcun sentimento di solitudine, abbandono o isolamento".

"Il mio umore è ottimo e abbastanza natalizio. Ma non c'è alcun sostituto alla normale comunicazione umana in tutte le sue forme: dagli scherzi a tavola di Capodanno alla corrispondenza su Telegram e ai commenti su Instagram e Twitter [attualmente noto come X]", ha detto.

"Buon anno a tutti", ha detto Navalny. "Abbracci artici e saluti polari a tutti. Vi amo tutti", ha concluso.

Navalny è stato localizzato in una colonia penale in Siberia all'inizio del mese, due settimane dopo che il suo team aveva perso i contatti con lui. Fino ad allora era stato imprigionato in una colonia penale a circa 150 miglia a est di Mosca.

La sua scomparsa, avvenuta pochi giorni dopo che il presidente russo Vladimir Putin aveva annunciato che si sarebbe ricandidato nel marzo 2024, aveva suscitato preoccupazioni per il suo benessere e la sua sicurezza.

Il leader dell'opposizione russa è stato condannato a 19 anni di carcere ad agosto, dopo essere stato riconosciuto colpevole di aver creato una comunità estremista, di aver finanziato attività estremiste e di numerosi altri reati. Stava già scontando una condanna a 11 anni e mezzo in una struttura di massima sicurezza per frode e altre accuse che nega.

I sostenitori di Navalny affermano che il suo arresto e la sua incarcerazione sono un tentativo politicamente motivato di soffocare le sue critiche al presidente russo Vladimir Putin.

Navalny ha rappresentato una delle più gravi minacce alla legittimità di Putin durante il suo governo. Ha usato il suo blog e i social media per denunciare la presunta corruzione del Cremlino e delle imprese russe e ha organizzato proteste di piazza antigovernative.

