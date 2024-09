Naturalmente, ci sono casi in cui si possono commettere errori durante la prestazione dei primi soccorsi.

Se qualcuno perde improvvisamente conoscenza e non mostra segni di risposta, è fondamentale agire rapidamente. Molte persone che prestano i primi soccorsi spesso si sentono intimidite dal timore di commettere errori o causare fratture costali durante le compressioni toraciche. Questo timore è giustificato? E ci sono conseguenze legali?

La verità è che durante un'emergenza, l'unico errore veramente grave è non agire. Secondo Bernd Böttiger, medico federale della Croce Rossa Tedesca, tutti hanno la responsabilità di prestare aiuto in caso di emergenza, nel modo migliore possibile. Il paragrafo 323c del Codice Penale prevede che l'omissione di soccorso può comportare una pena detentiva fino a un anno o una multa.

Tuttavia, molte persone sono riluttanti ad agire quando chiamate a fare da primi soccorritori. È passato molto tempo dall'ultimo corso e le loro conoscenze sono rimaste inutilizzate - per fortuna. In una situazione del genere, il cuore batte all'impazzata, ma è importante superare la paura di commettere errori. "Non c'è motivo di ritardare l'intervento quando si tratta di prestare i primi soccorsi", dice Bernd Böttiger. Dopotutto, può salvare delle vite.

Il tempo è essenziale nel caso di arresto cardiaco

Ad esempio, nel caso di arresto cardiaco, il muscolo cardiaco smette di pompare il sangue in tutto il corpo, causando una carenza di ossigeno vitale per gli organi. Quando ciò accade, le persone coinvolte perdono conoscenza, collassano e diventano non responsivi e non respirano. "Il cervello può resistere solo per tre a cinque minuti in queste condizioni", dice Bernd Böttiger. "I servizi di emergenza di solito non possono arrivare in quel lasso di tempo".

Pertanto, coloro che assistono all'evento sono chiamati ad intervenire fino all'arrivo dei professionisti. Appena viene effettuata la chiamata di emergenza al numero 112, è necessario iniziare le compressioni toraciche. Il tempo stringe - ogni minuto senza trattamento segna una diminuzione del 10% delle possibilità di sopravvivenza, secondo la Fondazione Tedesca del Cuore.

Ecco la procedura: come primo soccorritore, posizionatevi accanto alla persona. Mettete una mano sul osso centrale del petto. Mettete la seconda mano sulla prima mano.

Ora, premete la mano verso il basso di 5-6 centimetri nel petto e ripetete questo movimento 100-120 volte al minuto. Utilizzate "Stayin' Alive" dei Bee Gees, con i suoi 100 battiti al minuto, come guida per mantenere il ritmo. Se ci sono altre persone presenti, fatele fare a turno. L'importante è continuare fino all'arrivo del personale medico.

Le fratture delle costole non sono insolite

Le compressioni toraciche possono essere un processo rude. "È necessario un notevole sforzo", dice Böttiger, "perché è cruciale per far tornare il sangue al cervello". Tale sforzo può talvolta causare fratture delle costole.

Le persone preoccupate per la possibilità di fratturare una costola possono essere rassicurate dal medico: "Per quanto sgradevole possa essere una frattura costale, è trascurabile rispetto alle conseguenze che spesso derivano dall'omissione di assistenza". Senza di essa, possono verificarsi danni cerebrali gravi a causa della mancanza di ossigeno o addirittura la morte in pochi minuti.

Nessuna conseguenza legale per gli errori o gli infortuni

Sia che si verifichino fratture delle costole, altri infortuni o errori durante il processo - i primi soccorritori non devono preoccuparsi delle conseguenze legali. "Coloro che implementano strategie di primo soccorso in modo errato a causa dello stress del momento non possono essere ritenuti responsabili in seguito", sottolinea Bernd Böttiger.

Inoltre, i primi soccorritori hanno anche supporto in situazioni di emergenza - "Il centro di chiamata di emergenza può anche guidare e assistire con la RCP via telefono", dice Bernd Böttiger. Consiglia di non cercare guida online in situazioni del genere. "In un'emergenza, deve accadere rapidamente e sei sotto stress

