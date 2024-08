- Nation apre 20 nuove presentazioni <unk> con tre debutti globali

I Teatri di Stato della Sassonia sono pronti a presentare 20 spettacoli favolosi di teatro musicale, dramma, danza e teatro di burattini a Radebeul e in altri luoghi durante la prossima stagione. Questa linea spettacolare include tre prime mondiali mozzafiato. Si parte il 29 settembre con tour teatrali, una gala sfarzosa e le prime rappresentazioni della serata Georg Kreisler "Opernboogie" e la pièce di Thomas Bernhard "Der Theatermacher".

Classici senza tempo come la commedia greca "Lisistrata", l'operetta di Johann Strauss "Die Fledermaus" e "L'elisir d'amore" di Gaetano Donizetti condivideranno il palcoscenico con produzioni contemporanee come "Und sicher ist mit mir die Welt verschwunden" di Sibylle Berg e la pièce "Blaupause" di Leonie Lorena Wyss. Dal grande schermo, il pubblico può aspettarsi la commedia "Das perfekte Geheimnis" e l'opera "The Lion's Face", che racconta la storia di un paziente affetto da Alzheimer, in anteprima tedesca.

Nuovi arrivi sul palcoscenico includono la commedia "Restaurant Ta Gueule", lo spettacolo di danza coinvolgente "Im Puls" e il teatro di danza per famiglie "Fantasia steht Kopf". A Natale, l'opera commovente "Amahl and the Night Visitors" prenderà vita con la soprano americana e regista Julia Mintzer.

Impegnati per l'inclusione, i Teatri di Stato lavorano a stretto contatto con oltre 50 istituzioni, asili, scuole e strutture educative della regione. In questa stagione, potrete vedere lo spettacolo scolastico "Harder, Faster, Stronger", l'opera per bambini "Drei alte Männer wollten nicht sterben" e lo spettacolo di burattini magico "The Story of the Fox Who Lost His Mind".

In linea con il loro approccio inclusivo, i Teatri di Stato hanno scritturato un bambino con disabilità motorie per l'opera di Natale e hanno incluso un ballerino con sindrome di Down in "Das perfekte Geheimnis". Per coloro che hanno problemi di vista, alcune rappresentazioni offrono descrizioni audio, mentre cinture vibrat

