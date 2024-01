Naomi Osaka: Un anno dopo il suo improvviso ritiro, la quattro volte campionessa del Grande Slam partecipa alla sessione mediatica degli Open di Francia

Dodici mesi dopo aver rifiutato di parlare con i media durante l'evento, adducendo motivi di salute mentale, Osaka ha incontrato la stampa con riflessione, umorismo e cautela.

Con il sorriso sulle labbra, Osaka ha dichiarato ai giornalisti di essere "preoccupata per questa conferenza stampa perché sapevo che avrei ricevuto molte domande al riguardo".

L'anno scorso, Osaka era visibilmente stressata ed emozionata mentre si rivolgeva ai media durante la conferenza stampa obbligatoria al Roland Garros.

L'ex numero uno del mondo si è poi ritirata dagli Open di Francia del 2021 e ha rivelato di aver "sofferto di lunghi attacchi di depressione" da quando ha vinto il suo primo campionato importante nel 2018.

"Ovviamente non mi è piaciuto il modo in cui ho gestito l'intera situazione, ma ero preoccupata che ci fossero persone che avevo offeso in qualche modo e che avrei incontrato", ha detto Osaka venerdì.

Per la maggior parte penso di essere a posto

Osaka ha riflettuto su ciò che è accaduto nel 2021 e ha rivelato di essersi preparata alla reazione della gente al suo ritorno.

"Penso che per me, nella posizione in cui mi trovo ora, non vorrei dire che la cosa non mi sia passata per la testa. Certo, ci sto ancora pensando.

Due mesi fa, la Osaka è stata presa in giro da uno spettatore tra il pubblico durante una partita a Indian Wells in California. "Naomi, fai schifo", sembra aver urlato lo spettatore. Il commento ha portato la superstar giapponese a piangere in campo.

"Mi sto preparando nel caso in cui scendessi in campo e qualche tifoso dicesse qualcosa come a Indian Wells. Ma per la maggior parte del tempo penso di essere a posto".

La Osaka, che non è testa di serie, affronterà la testa di serie n. 27 Amanda Anisimova lunedì nel primo turno dell'Open di Francia 2022.

Correzione: Una versione precedente di questo articolo riportava erroneamente la data in cui Naomi Osaka gioca contro Amanda Anisimova. La partita si terrà lunedì.

