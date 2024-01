Naomi Osaka torna a vincere agli Internazionali di Brisbane dopo un anno di assenza dal tennis

La quattro volte campionessa del Grande Slam ha battuto la tedesca Tamara Korpatsch per 6-3 7-6 (11-9) nel primo turno del Brisbane International per inaugurare il nuovo anno in grande stile.

L'ultima partita della Osaka è stata al Pan Pacific Open del 2022 in Giappone. Entrata nel torneo come campionessa in carica, Osaka si è ritirata dalla competizione dopo aver accusato un dolore addominale.

Avrebbe dovuto partecipare agli Australian Open 2023, torneo che ha vinto due volte, ma si è ritirata quando ha annunciato la sua gravidanza.

Osaka, attualmente senza ranking dopo 15 mesi di assenza dalle competizioni, ha ottenuto 36 vincenti nell'incontro a fronte di 21 errori non forzati, secondo la WTA. La Korpatsch si è fermata a 13 vincenti nella vittoria in due set.

"Negli ultimi due anni in cui ho giocato prima di avere mia figlia, non ho ricambiato l'amore che mi era stato dato", ha detto Osaka dopo la partita. Sento che è quello che voglio fare in questo capitolo".

"Apprezzo molto il fatto che la gente sia venuta a conoscermi e a fare il tifo per me, perché un tempo ero solo una bambina che cercava di guardare i miei modelli di riferimento giocare. Quindi a volte è davvero surreale giocare su questi campi".

Il potente servizio di Osaka l'ha aiutata a superare il match e non ha affrontato un break point durante il set d'apertura.

Il secondo set è stato un po' più difficile, con uno scambio di break che ha portato la partita al tie-break.

Osaka ha sprecato due match point in un finale drammatico, ma ha siglato la vittoria al terzo tentativo con un dritto vincente.

"Ripensando alla partita ora, onestamente sono molto orgogliosa di me stessa", ha detto Osaka. "Sento di aver giocato ad un buon livello.

"Penso che la mia avversaria abbia giocato molto bene. Onestamente, l'unica cosa che riesco a pensare è il nervosismo costante che avevo. Quindi ho solo superato questo match molto duro e spero di poterne fare tesoro".

La 26enne Osaka affronterà Karolína Plíšková al secondo turno in un match tra due ex numero 1 del mondo.

Fonte: edition.cnn.com