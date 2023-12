Naomi Osaka: Serena Williams vuole abbracciare la numero 2 del mondo, altri la etichettano come "principessa".

L'uscita di Osaka dal torneo segue la sua decisione di non partecipare a nessuna conferenza stampa al Roland Garros, inizialmente adducendo motivi di salute mentale.

Ha poi rivelato di aver "sofferto di lunghi attacchi di depressione" dopo aver vinto il suo primo titolo del Grande Slam nel 2018.

Mi dispiace per Naomi

Anche altre star dello sport come Usain Bolt, Kyrie Irving e Venus Williams hanno mostrato il loro sostegno alla Osaka commentando il suo post su Instagram, con quest'ultima che ha scritto: "Sono così orgogliosa di te. Prenditi cura di te e ci vediamo presto a vincere!".

Durante la conferenza stampa post-partita, la 23 volte campionessa del Grande Slam Serena Williams ha dichiarato: "L'unica cosa che sento è che mi dispiace per Naomi. Vorrei poterla abbracciare perché so cosa si prova. Come ho detto, mi sono trovata in quelle posizioni".

Tuttavia, altre stelle del tennis hanno detto che i doveri dei media sono parte integrante del lavoro.

"La stampa, i giocatori e i tornei vanno di pari passo", ha detto la due volte campionessa del Grande Slam Victoria Azarenka. "Penso che sia molto importante per lo sviluppo e la promozione del nostro sport".

Ha aggiunto che ci sono stati momenti in cui i media dovevano essere più empatici.

La numero 5 del mondo Sofia Kenin ha riconosciuto la pressione di essere una giovane atleta sotto i riflettori, ma ha detto: "Questo è ciò per cui hai firmato".

"Questo è lo sport. Ci sono aspettative dall'esterno, dagli sponsor e da tutti. Devi solo gestirle in qualche modo", ha aggiunto Kenin.

Una pratica obsoleta?

Il ritiro di Osaka ha suscitato domande sul rapporto che gli atleti hanno con i media e se le conferenze stampa vadano o meno a scapito della loro salute mentale.

"Non sono un'oratrice naturale e provo enormi ondate di ansia prima di parlare ai media di tutto il mondo", ha dichiarato la Osaka nella sua dichiarazione online.

Sul Guardian, Jonathan Liew ha descritto le conferenze stampa come "non più uno scambio significativo", ma piuttosto "un gioco cinico e spesso predatorio", in cui gli atleti sono sottoposti a "domande intime nel contesto meno intimo".

Altri giornalisti hanno assunto una posizione meno comprensiva.

"L'immaturità, la preziosità e l'ipocrisia di Naomi Osaka mi lasciano senza parole", ha scritto Will Swanton sull'Australian.

"Dopo aver detto a tutti di parlare contro le ingiustizie di questo mondo, ha deciso di chiudersi a riccio, rifiutandosi di fare conferenze stampa agli Open di Francia... pur essendo abbastanza felice di intascare i milioni di dollari di premio offerti proprio dal torneo e dall'ente governativo a cui sta facendo il dispetto".

La stampa tradizionale nell'era dei social media

Tuttavia, alcuni hanno sottolineato il modo in cui le donne di colore vengono esaminate quando rivelano ai media i loro problemi di salute mentale, facendo un parallelo con il trattamento riservato a Meghan Markle dai tabloid britannici.

Il ritiro della Osaka pone anche un dibattito più ampio sul fatto che gli atleti abbiano ancora bisogno dei media tradizionali nell'era dei social media.

Le atlete che sfidano l'ingiustizia

Le conferenze stampa e altri ambienti mediatici di lunga data non sono più l'unico modo per gli atleti di far sentire la propria voce, con le piattaforme online che creano un'opportunità per i giocatori di comunicare direttamente con i fan e controllare la propria narrazione.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com