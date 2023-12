Naomi Osaka riflette sulla sua carriera tennistica dopo aver "visto lo stato del mondo".

La quattro volte campionessa del Grande Slam si era presa una pausa dal gioco all'inizio dell'anno nel tentativo di proteggere la sua salute mentale, ma ha detto ai giornalisti che ora si sente grata per la sua posizione.

In seguito al terremoto di Haiti di sabato, che ha ucciso oltre mille persone, Osaka ha postato su Instagram una foto in cui indossa una maschera con la bandiera nazionale.

Si è anche impegnata a donare i suoi guadagni del Western & Southern Open di questa settimana per sostenere i soccorsi per il terremoto nel Paese da cui proviene suo padre.

Nella conferenza stampa successiva alla vittoria contro Coco Gauff di mercoledì, l'attrice ha parlato anche delle tragiche scene in Afghanistan, dove la gente cerca di fuggire dal nuovo regime talebano.

"Credo che vedere lo stato del mondo, la situazione di Haiti e quella dell'Afghanistan in questo momento sia davvero pazzesco", ha detto ai giornalisti.

"Per me, solo per colpire una palla da tennis negli Stati Uniti in questo momento e avere persone che vengono a guardarmi giocare è, non so, come se volessi essere me stessa in questa situazione piuttosto che chiunque altro nel mondo".

Questo è già di per sé un risultato".

Osaka ha portato il tema del benessere mentale in primo piano quando si è ritirata dagli Open di Francia di quest'anno perché non voleva partecipare alle conferenze stampa.

La ventitreenne ha citato problemi di salute mentale e ha dichiarato di avere difficoltà a parlare con i media in occasione dei tornei, avendo sofferto di ansia e depressione.

Mentre si preparava a disputare il suo primo torneo di tennis dopo le Olimpiadi di Tokyo, lunedì si è presa una breve pausa durante la conferenza stampa pre-torneo dopo aver iniziato a piangere.

"Mi sono chiesta perché fossi così colpita, credo. Come mai non volessi più occuparmi di media", ha proseguito.

A volte vedevo titoli di giocatori che perdevano e poi il giorno dopo si parlava di 'crollo' o di 'non sono più così grandi'".

"Così ho pensato che, svegliandomi ogni giorno, avrei dovuto sentirmi vincente. La scelta di andare là fuori a giocare, di andare a vedere i tifosi, che la gente venga a vedermi giocare, è già di per sé un risultato.

"Non so quando, lungo la strada, ho iniziato a desensibilizzarmi".

Osaka ha ricordato che le norme Covid-19 dell'ultimo anno hanno amplificato il problema.

I giocatori dovevano rimanere in bolle rigorose durante i tornei per evitare la diffusione dei casi.

"Ha iniziato a non essere un risultato per me, quindi mi sono sentita molto ingrata per questo motivo", ha aggiunto.

"Penso che tutta questa faccenda del Covid sia stata molto stressante con le bolle, il non vedere le persone e il non avere interazioni".

Fonte: edition.cnn.com