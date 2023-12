Naomi Osaka raggiunge la prima finale di tennis dal 2021

La quattro volte campionessa del Grande Slam affronterà la futura numero 1 del mondo Iga Swiatek per il titolo, in quella che sarà la prima finale di Osaka dagli Australian Open dello scorso anno.

Osaka, che ha lottato per la forma dopo la sua pausa dallo sport, ha recuperato da un set di svantaggio per battere la sua avversaria svizzera 4-6 6-3 6-4 in una semifinale divertente.

"(Stavo) solo combattendo i miei pensieri interiori e cercando di sapere che devo giocare un punto alla volta e adattarmi se necessario, ma cercando di non sopraffarmi con i miei pensieri", ha detto ai giornalisti.

Sento che se fossi stata negativa per una frazione di secondo, oggi avrei perso la partita".

"Devo continuare a caricarmi e non ho giocato tante partite come molte altre giocatrici, quindi devo solo continuare a imparare".

'Così grata'

Il mese scorso, a Indian Wells, la Osaka è stata disturbata da uno spettatore all'inizio del suo match di secondo turno contro Veronika Kudermetova.

Lo spettatore sembra aver urlato "Naomi, fai schifo!" e Osaka è apparsa scossa, perdendo il primo set per 6-0 e infine perdendo l'incontro in set diretto.

Osaka ha poi confermato di aver iniziato a vedere un terapeuta per affrontare la sua salute mentale dopo aver rivelato di aver sofferto di depressione l'anno scorso.

Ma sembra che Osaka stia ritrovando il suo miglior tennis e abbia la possibilità di vincere un altro titolo contro un'avversaria sconosciuta.

Le due si sono incontrate solo una volta in passato, con Osaka che ha vinto in set diretti nel 2019. La Swiatek, tuttavia, sarà la numero 1 del mondo femminile lunedì e cercherà di continuare la sua striscia vincente di 16 partite.

La finale si terrà sabato e Osaka non vede l'ora di tornare in campo.

"Non so cosa stia succedendo, ma sono così grata in questo momento", ha scritto su Twitter. "Un saluto agli alti e bassi della vita per avermi fatto apprezzare ancora di più questo momento.

"Torniamo in finale, ci vediamo sabato".

Fonte: edition.cnn.com