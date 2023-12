Naomi Osaka: "Può essere devastante adattarsi alla fama e alla fortuna", dice la grande tennista Chris Evert

La grande tennista ha vinto i suoi primi due grandi slam a soli 19 anni nel 1974 e ha conquistato la vetta delle classifiche computerizzate quando sono state introdotte nel novembre 1975, mantenendo il primo posto per un totale di 260 settimane.

Ora la Evert sta dando il suo sostegno a Naomi Osaka, dopo che la numero 2 del mondo si è ritirata dagli Open di Francia lunedì scorso per motivi di salute mentale.

La 18 volte vincitrice del Grande Slam suggerisce che Osaka non pensava che la situazione avrebbe "suscitato tutto questo clamore" quando ha annunciato per la prima volta che non avrebbe partecipato alle conferenze stampa a causa del loro impatto sulla sua salute mentale.

A differenza di altri sport, le tenniste stanno sfondando in età sempre più giovane, e molte di loro si affacciano sul palcoscenico più importante già da adolescenti.

Per questo motivo i media devono "avere un po' di rispetto", perché la fama in età così giovane può spesso essere "devastante", secondo la Evert.

"Penso che la stampa debba prendere posizione, salire di livello e avere un po' di rispetto", ha detto la 66enne a Chris Cuomo della CNN.

"La fama e la fortuna in giovane età, e grazie a Dio l'associazione di tennis femminile ha delle risorse - risorse per la salute mentale, risorse per la formazione dei media. C'è un aiuto per questi ragazzi.

"Ma quando vieni da una famiglia molto unita, con un'educazione molto modesta e all'improvviso diventi l'atleta più famosa del mondo e sei la più grande vincitrice di soldi e trofei al mondo, la tua vita cambia e può essere anche abbastanza devastante".

Migliorare il rapporto tra giocatori e media è nell'interesse di tutti, dice la Evert.

"Penso che tutti debbano trovare una soluzione per rendere questo ambiente sano per i giocatori, perché siamo tutti coinvolti nella promozione di questo sport".

Affrontare il problema

Lunedì, nella sua dichiarazione, Osaka ha detto che si sarebbe ritirata dagli Open di Francia 2021 in modo che "tutti possano tornare a concentrarsi sul tennis in corso a Parigi", aggiungendo che "si prenderà un po' di tempo lontano dal campo".

Osaka ha rivelato di aver "sofferto di lunghi attacchi di depressione" da quando ha vinto il suo primo titolo del Grande Slam nel 2018.

La scorsa settimana, adducendo motivi di salute mentale, Osaka aveva scritto sui social media che non avrebbe partecipato a nessuna conferenza stampa durante gli Open di Francia, sperando che le eventuali multe che avrebbe subito sarebbero state devolute a un ente di beneficenza per la salute mentale.

Dopo la vittoria di domenica al primo turno, Osaka è stata multata di 15.000 dollari per non aver parlato con i media, ha annunciato il Roland Garros in un comunicato.

Martedì, i responsabili dei quattro grandi slam hanno rilasciato una dichiarazione in cui offrivano il loro sostegno a Osaka, ma non si sono scusati.

I responsabili di Australian Open, French Open, Wimbledon e US Open hanno dichiarato che offriranno "sostegno e assistenza" alla Osaka, continuando a "migliorare l'esperienza dei giocatori nei nostri tornei".

Affrontare queste conferenze stampa, spesso dominate dagli uomini - qualcosa che Kris Soutar, consulente di Tennis Scotland e della Judy Murray Foundation, fondata dalla madre di Andy Murray, chiama "fossa degli avvoltoi" - può essere intimidatorio per le giocatrici, in particolare per quelle che perdono.

La sette volte vincitrice del Grande Slam Venus Williams ha condiviso il suo segreto per affrontare la stampa dopo la sconfitta al primo turno contro la russa Ekaterina Alexandrova agli Open di Francia di martedì.

"So che ogni singola persona che mi fa una domanda non può giocare bene come me e non lo farà mai", ha detto la quarantenne Williams.

"Non importa cosa diciate o cosa scriviate, non potrete mai accendere una candela su di me. Quindi è così che affronto la cosa. Ma ogni persona lo affronta in modo diverso".

Martedì anche il numero 1 del mondo Novak Djokovic ha espresso il suo sostegno alla Osaka.

"La sostengo, penso che sia stata molto coraggiosa a farlo", ha detto. "Mi dispiace molto che stia attraversando un periodo doloroso e sofferente dal punto di vista mentale, come ho sentito dire.

"Devo dire che è stata una decisione molto coraggiosa da parte sua. Ma lei sa come si sente meglio, e se ha bisogno di prendersi del tempo per riflettere e ricaricarsi è quello che doveva fare, e lo rispetto pienamente. E spero che torni forte".

Sheena McKenzie e Kevin Dotson hanno contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com