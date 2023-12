Naomi Osaka premiata con una bambola per il 60° compleanno di Barbie

È un riconoscimento per la vittoria della 21enne agli US Open 2018 e per il secondo titolo consecutivo del Grande Slam agli Australian Open all'inizio di quest'anno, quando Osaka è passata dal numero 72 del mondo alla vetta della classifica, prima asiatica a ricoprire questa posizione.

L'annuncio che Osaka sarà celebrata con una bambola tutta sua arriva mentre il produttore di giocattoli Mattel festeggia il 60° compleanno dell'iconico marchio e venerdì 8 marzo è anche la Giornata internazionale della donna.

Osaka, la cui madre è giapponese e il padre originario di Haiti, ha twittato all'inizio della settimana il suo orgoglio di essere considerata una figura femminile influente per i bambini.

Ha detto: "Recentemente molti genitori sono venuti da me e mi hanno detto che i loro figli mi guardano con ammirazione, e queste parole mi hanno letteralmente spiazzata. Onestamente sono rimasta scioccata e ho sentito un'enorme responsabilità perché ricordo quanto siano importanti i miei modelli di riferimento".

"A distanza di pochi giorni, sono qui a Indian Wells e vedo tutti questi bambini che sembrano così felici di vedermi e che mi chiedono foto e autografi... Onestamente volevo piangere perché il mio cuore si sente così pieno in questi momenti e ho capito che non si tratta solo di tennis, ma di ispirare la prossima generazione".

Visitate CNN.com/Sport per ulteriori notizie, articoli e video.

Dopo la presentazione della statuetta, ha aggiunto: "Onorata di essere stata scelta come Barbie Role Model per contribuire a ispirare la prossima generazione di ragazze", insieme a un hashtag che recitava: "Puoi essere qualsiasi cosa".

Kristina Vogel

La Osaka non è l'unica ad essere stata celebrata da Barbie per i suoi sforzi di ispirazione.

Anche Kristina Vogel, la ciclista vincitrice della medaglia d'oro olimpica che è rimasta paralizzata dopo aver reciso il midollo spinale in un grave incidente nel giugno 2018, è stata commemorata, con la sua bambola seduta su una sedia a rotelle.

"Sono così orgogliosa di ispirare le giovani ragazze a sognare in grande", ha twittato Vogel, che si è dedicata alla politica e si sta preparando a candidarsi alle elezioni di maggio nella sua città natale, Erfurt.

LEGGI: La star paralizzata del ciclismo si dedica alla politica

Il suo ritratto della bambola segue l'anteprima della linea Fashionista di Barbie a febbraio, che comprendeva una bambola con una protesi alla gamba e una sulla sedia a rotelle.

"Come marchio, possiamo elevare la conversazione sulle disabilità fisiche includendole nella nostra linea di bambole fashion per mostrare ulteriormente una visione multidimensionale della bellezza e della moda", ha dichiarato Mattel il mese scorso.

LEGGI: L'apripista che ha sfidato depressione, bipolarismo e abusi

Anche Tessa Virtue, la ballerina sul ghiaccio canadese, cinque volte medaglia olimpica, è stata premiata, così come l'ex giocatrice di rugby neozelandese Melodie Robinson, che ora lavora come importante giornalista sportiva.

Un dollaro per ogni bambola venduta sarà devoluto al Dream Gap Project, un'iniziativa di Mattel che mira a "livellare il campo di gioco per le ragazze".

In precedenza, la schermitrice Ibtihaj Muhammad, che ha indossato l'hijab mentre gareggiava per gli Stati Uniti alle Olimpiadi di Rio 2016, la campionessa di snowboard Chloe Kim e la pugile Nicola Adams sono state omaggiate con le loro bambole.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com