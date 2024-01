Naomi Osaka nominata sportiva dell'anno Laureus, mentre viene riconosciuto il lavoro di giustizia sociale di Lewis Hamilton

La ventitreenne è stata nominata sportiva dell'anno Laureus per il 2021 dopo aver vinto il suo secondo titolo agli US Open, ma non è stato solo il suo successo in campo a farle ottenere il riconoscimento.

Durante la sua corsa al successo nel Grande Slam a Flushing Meadows e nel bel mezzo della campagna Black Lives Matter, Osaka ha indossato una maschera facciale diversa per ogni partita, ognuna delle quali riportava il nome di un nero vittima di presunte violenze da parte della polizia o del razzismo negli Stati Uniti.

Dopo aver visto tanti suoi "modelli" vincere il premio, Osaka ha dichiarato che "significa molto" per lei poterlo ritirare personalmente.

"Per quanto riguarda il mio attivismo in campo, penso che sia importante usare la mia voce, perché per quanto mi riguarda spesso mi trattengo e mi preoccupo di ciò che la gente pensa di me, ma se hai una piattaforma è molto importante che tu la usi", ha spiegato.

"Guardando al futuro, le mie principali speranze sarebbero quelle di aver aiutato o influenzato quante più persone possibile e, si spera, di essere una persona migliore".

Solitamente un evento sfarzoso e da red carpet che si è guadagnato il soprannome di "Oscar dello sport", i Laureus Awards di quest'anno sono stati allestiti digitalmente a causa della pandemia di coronavirus.

I premi hanno raccontato "le storie ispirate di persone che hanno lavorato instancabilmente per combattere la pandemia e hanno messo in evidenza l'impegno di sportivi e atlete che hanno usato la loro posizione di influenza per avere un forte impatto su questioni e conflitti che vanno oltre lo sport", secondo un comunicato Laureus.

Usare la sua piattaforma

Come Osaka, un altro atleta di spicco che ha usato la sua piattaforma per far luce sulle ingiustizie sociali e sulle disuguaglianze razziali durante il 2020 è stato la superstar della Formula Uno Lewis Hamilton.

Oltre a eguagliare il record di Michael Schumacher di sette campionati del mondo di F1, Hamilton si è fatto portavoce della brutalità della polizia e dell'ingiustizia razziale all'indomani della morte di George Floyd a Minneapolis.

Il pilota della Mercedes ha indossato un casco Black Lives Matter con una tuta nera, inginocchiandosi prima di ogni gran premio e incoraggiando i suoi colleghi a fare lo stesso. La sua auto è stata dipinta di nero come dichiarazione dell'impegno della squadra per la diversità.

Di conseguenza, Hamilton - che l'anno scorso ha vinto insieme a Lionel Messi il premio "Sportivo dell'anno" - è stato insignito del primo premio Laureus Athlete Advocate of the Year per il 2021 "per il suo coinvolgimento nella lotta contro il razzismo".

"Quest'anno è stato incredibilmente difficile per molti, ma è stato anche incoraggiante vedere il potere delle nostre voci collettive innescare nuove conversazioni e cambiamenti", ha dichiarato Hamilton.

"L'impatto di ognuno di voi che si è alzato in piedi è di grande ispirazione, quindi voglio ringraziarvi. Continuate a lottare e a far brillare la vostra luce".

L'ascesa globale per affrontare l'annosa questione del razzismo sistemico e della disuguaglianza nella nostra società è stata monumentale, ma dobbiamo continuare a lottare".

"Dobbiamo considerarci tutti responsabili di un cambiamento positivo nel nostro mondo, e dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, in modo che le promesse dell'anno scorso si trasformino in azioni. Credo davvero che insieme ce la faremo, e quindi sono al vostro fianco mentre andiamo avanti".

La storia si chiude con la vittoria

Oltre a Hamilton, anche Rafael Nadal ha vissuto un 2020 storico.

A giugno, lo spagnolo ha vinto il suo 13° titolo agli Open di Francia, eguagliando il record assoluto di Roger Federer di 20 vittorie in carriera nei grandi slam.

Come riconoscimento, Nadal è stato nominato Sportivo dell'anno Laureus per il 2020, il suo quarto premio Laureus.

"Ho avuto dei concorrenti straordinari: gli altri sportivi probabilmente meritano il trofeo quanto me, ma questo è stato l'anno giusto per me e non posso essere più felice", ha dichiarato il 34enne.

"Vincere gli Open di Francia ed eguagliare il 20° Grande Slam di Roger Federer è stato un momento indimenticabile. Significa molto eguagliare il mio grande rivale, ma allo stesso tempo il mio grande amico. È qualcosa di molto speciale dopo tutta la storia che abbiamo avuto insieme dentro e fuori dal campo", ha aggiunto Nadal.

"La pandemia che stiamo affrontando è qualcosa di senza precedenti e voglio inviare un messaggio di sostegno a tutte le famiglie che hanno sofferto o perso qualcuno".

