Naomi Osaka mette fine alla striscia di vittorie di Bianca Andreescu

In una sfida tra le due campionesse degli US Open, è stata la Osaka, numero 4 del mondo e 21enne giapponese, a battere la 19enne canadese per 5-7, 6-3, 6-4 a Pechino.

"Ha significato molto perché mi sento come se la gente mi avesse dato per spacciata dopo l'Europa", ha detto Osaka, riferendosi a come si è comportata quest'anno sulla terra battuta e sull'erba, perdendo al terzo turno dell'Open di Francia e al primo turno di Wimbledon e non raggiungendo una finale.

"Sono come se avessi vinto uno Slam quest'anno, ho vinto (a Osaka). Sono ancora qui. Ma c'è una sorta di bellezza nell'essere sottovalutati".

Si conclude così la striscia di imbattibilità di 17 partite della Andreescu, che aveva perso l'ultima volta al quarto turno di Miami a marzo. È anche la prima sconfitta per Andreescu, sesto in classifica, contro un giocatore tra i primi 10. Prima di venerdì, Andreescu era 8° in classifica. Prima di venerdì, Andreescu era 8-0, e tutte le vittorie erano arrivate quest'anno.

"Ho dimenticato come ci si sente, e onestamente è uno schifo", ha detto la Andreescu, al suo primo torneo dopo aver sconfitto Serena Williams agli US Open di settembre, a proposito della sconfitta. "Non ne ho sentito la mancanza. Ma almeno non sono stata battuta 1 a 1. Ho lottato. Onestamente, sarebbe potuta andare in entrambi i modi. Si trattava solo di qualche punto qua e là. Sono arrabbiata, ma allo stesso tempo sono orgogliosa di me stessa per come ho giocato oggi".

Venerdì Osaka ha recuperato un set e un break di svantaggio contro Andreescu. La giapponese-haitiana ha siglato la vittoria al terzo match point, con un ace. Ha chiuso con 31 vincenti a fronte di 30 errori non forzati e 10 aces.

"Ero molto nervosa sui primi due match point e ho cercato di respirare", ha detto Osaka. "So che è una giocatrice straordinaria".

Dopo aver fallito la difesa del titolo agli US Open il mese scorso, Osaka si è ripresa in Asia. Ha vinto otto partite di fila, tra cui il quarto titolo in carriera, conquistato nella città di Osaka.

È il secondo anno consecutivo che Osaka raggiunge le semifinali a Pechino. La due volte campionessa affronterà la campionessa uscente di Pechino, Caroline Wozniacki, che ha sconfitto Daria Kasatkina venerdì scorso. L'altra semifinale è quella tra la numero 1 del mondo Ashleigh Barty e l'ottava classificata Kiki Bertens.

Quello di venerdì è stato il primo incontro tra Osaka e Andreescu. E se questa è la prima puntata di una rivalità che durerà anni, gli appassionati di tennis potrebbero trovarsi di fronte a un vero e proprio spettacolo.

"Avremo molte partite come questa", ha detto Andreescu. "I nostri stili di gioco sono piuttosto diversi, ma si livellano allo stesso modo".

Osaka ha scherzato: "Ascoltate, non voglio più giocare contro di lei, sono brava, una e una sola".

Ma ha riconosciuto che probabilmente ci saranno altri incontri con la canadese.

"È inevitabile che accada di nuovo", ha detto Osaka.

Fonte: edition.cnn.com