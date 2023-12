Naomi Osaka: La due volte vincitrice è stata eliminata dagli Australian Open dall'americana Amanda Anisimova

Osaka, due volte campionessa degli Australian Open, si era portata in vantaggio di un set nel match di alta qualità di venerdì, ma non è riuscita a chiuderlo: la ventenne Anisimova ha completato la sua rimonta nel tie-break del terzo set vincendo per 4-6 6-3 7-6 (10-5).

"Sono senza parole, adoro giocare davanti a voi a Melbourne. Onestamente, è così divertente", ha detto Anisimova al pubblico dopo la partita.

"Voglio dire, non riesco a smettere di sorridere anche quando gioco, anche se dovrei essere seria".

Il primo incontro tra le due giocatrici ha dato vita a un match spettacolare, con il pubblico australiano che ha incitato entrambe le giocatrici fino alla fine.

La numero 60 del mondo Anisimova ha salvato due match point e continua la sua impressionante forma in questa stagione. L'americana affronterà ora la due volte vincitrice del Grande Slam Ash Barty per un posto nei quarti di finale.

Barty ha superato agevolmente il suo incontro di terzo turno contro l'italiana Camila Giorgi, vincendo per 6-2 6-3.

Osaka ancora in forma

Osaka aveva superato brillantemente i suoi primi turni a Melbourne questa settimana, ma ha affrontato una proposta molto diversa con Anisimova.

Le due hanno scambiato colpi potenti dalla linea di fondo, ma Osaka non è riuscita a capitalizzare appieno i match point che si è creata.

La 24enne continua il suo ritorno in campo dopo una pausa dallo sport.

Si è ritirata dagli Open di Francia dello scorso anno, adducendo problemi di salute mentale, e ha scelto di non partecipare a Wimbledon.

Poi, a settembre, ha annunciato che si sarebbe presa un'altra pausa a tempo indeterminato dopo la sconfitta con Leylah Fernandez agli US Open.

La vittoria ha segnato anche il ritorno in forma della Anisimova. La giovane è esplosa sulla scena dopo aver raggiunto le semifinali dell'Open di Francia 2019, ma ha faticato a trovare il suo miglior tennis dopo la morte del padre e dell'allenatore, avvenuta nello stesso anno.

Ora ha la possibilità di mettersi alla prova contro le migliori quando affronterà Barty nel prossimo turno.

Nel frattempo, Rafael Nadal ha superato un piccolo spavento nel suo incontro di terzo turno contro il russo Karen Khachanov venerdì.

Dopo essersi portato in vantaggio di due set, lo spagnolo ha perso il terzo ma ha recuperato la forma per vincere 6-3 6-2 3-6 6-1.

Fonte: edition.cnn.com