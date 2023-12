Naomi Osaka interrompe la conferenza stampa in lacrime dopo uno scambio con un giornalista

La conferenza stampa del Western & Southern Open di Mason, in Ohio, è iniziata con la Osaka che ha risposto a domande sulla salute mentale e sulle conferenze stampa, argomenti sui quali ha scatenato un' ampia discussione all'inizio dell'anno quando si è ritirata dall'Open di Francia perché non voleva partecipare alle conferenze stampa, citando la sua salute mentale.

Dopo queste domande, la Osaka è stata interrogata sulla preparazione per la parte estiva della stagione sui campi duri e sulla sua reazione a quanto sta accadendo ad Haiti dopo il devastante terremoto. Il padre della Osaka è originario di Haiti e la superstar del tennis ha dichiarato in un tweet di sabato che avrebbe devoluto i premi guadagnati al Western & Southern Open agli aiuti per Haiti.

È stato durante questa parte della sessione che Osaka ha iniziato a pulirsi il viso e a calarsi il cappello sugli occhi. Un giornalista ha detto: "Mi dispiace", mentre Osaka si commuoveva, e Osaka ha risposto: "No, sei bravissima".

Con Osaka in lacrime, il moderatore ha detto che avrebbero fatto una breve pausa. Dopo qualche minuto, Osaka è tornata per concludere la sessione. Si è scusata per essere uscita.

Prima che ciò avvenisse, Osaka ha avuto uno scambio di battute con Paul Daugherty, un giornalista del Cincinnati Enquirer, che ha detto: "Non sei entusiasta di trattare con noi, specialmente in questo formato. Eppure hai un sacco di interessi esterni che vengono serviti dall'avere una piattaforma mediatica".

L'agente di Osaka ha poi definito il giornalista un "bullo".

Dopo lo scambio, Daugherty ha pubblicato un articolo in cui ha notato che "nel formato Zoom non c'è spazio per la discussione o per le sfumature", aggiungendo di non essere sicuro che Osaka abbia capito la domanda o che l'abbia messa a disagio. Ma ha elogiato la sua risposta, definendola "onesta, ponderata... e diversa da tutte le risposte che ho ricevuto in 34 anni di attività sportiva a Cincinnati".

Prima delle Olimpiadi, l'ultima volta che Osaka ha gareggiato è stata agli Open di Francia a maggio. Prima dell'inizio di quel torneo, la quattro volte campionessa di Major e numero 2 del mondo ha dichiarato che non avrebbe fatto conferenze stampa - sapendo che sarebbe stata multata - a causa della sua salute mentale.

Dopo una dichiarazione da parte di tutti e quattro i tornei principali - Australian Open, French Open, Wimbledon e US Open - che minacciava ulteriori punizioni, tra cui l'esclusione dal torneo, Osaka si è ritirata, rivelando di aver "sofferto di lunghi attacchi di depressione" da quando ha vinto il suo primo titolo importante nel 2018.

"Lo sto capendo nello stesso momento in cui lo capisci tu".

Dopo aver risposto a una serie di domande in conferenza stampa, ecco lo scambio di battute tra l'editorialista Daugherty e Osaka:

Daugherty: "Non sei entusiasta di trattare con noi, specialmente in questo formato. Eppure lei ha molti interessi esterni che vengono serviti dall'avere una piattaforma mediatica. Credo che la mia domanda sia: come riesci a bilanciare le due cose? Inoltre, ha qualcosa da condividere con noi riguardo a ciò che ha detto a Simone Biles?". (All'inizio della conferenza stampa, Osaka ha detto di aver inviato un messaggio a Biles, ma di averle voluto lasciare spazio, "perché so quanto ci si possa sentire sopraffatti").

Osaka: "Quando dici che non mi fa impazzire avere a che fare con voi, a cosa ti riferisci?".

Daugherty: "Beh, lei ha detto che non le piace particolarmente il formato della conferenza stampa, eppure sembra essere il mezzo di comunicazione più usato con i media e attraverso i media con il pubblico".

Osaka: "È interessante. Direi che l'occasione, ad esempio quando fare le conferenze stampa, è quella che ritengo più difficile".

Osaka ha poi fatto una pausa, dicendo che stava pensando. Il moderatore ha suggerito di andare avanti e ha chiesto a Osaka se voleva rispondere alla prossima domanda.

Osaka: "No. Sono molto interessata a questo punto di vista. Quindi se potesse ripeterlo, sarebbe fantastico".

Daugherty: "La domanda era che lei non ama particolarmente trattare con i media, soprattutto in questo formato. Ha suggerito che ci sono modi migliori per farlo e che vorremmo provare a esplorare questo aspetto. La mia domanda, credo, era che lei ha anche interessi esterni al tennis che sono serviti dall'avere la piattaforma che i media le presentano. La mia domanda è: come pensi di poter bilanciare al meglio le due cose?".

Osaka: "Sento di non poter parlare a nome di tutti. Posso parlare solo per me stessa, ma fin da quando ero più giovane ho avuto molto interesse da parte dei media, e credo che questo sia dovuto al mio background e al mio modo di giocare. Innanzitutto perché sono una tennista. Ecco perché molte persone sono interessate a me.

"Direi che da questo punto di vista sono molto diverso da molte altre persone. Non posso fare a meno di notare che alcune cose che twitto o che dico creano molti articoli di cronaca o cose del genere. So che è perché ho vinto un paio di grandi slam e ho avuto modo di fare molte conferenze stampa in cui queste cose accadono.

"Ma direi anche che non so bene come bilanciare le due cose. Lo sto capendo nello stesso momento in cui lo state facendo voi".

Poi, mentre Osaka riceveva la serie successiva di domande da un giornalista di tennis sulla preparazione e Haiti, Osaka ha mostrato una visibile emozione.

L'agente della Osaka, Stuart Duguid, ha dichiarato: "Il bullo del Cincinnati Enquirer è l'epitome del motivo per cui i rapporti tra giocatori e media sono così difficili in questo momento. Tutti i partecipanti allo Zoom concorderanno sul fatto che il suo tono era del tutto sbagliato e che il suo unico scopo era quello di intimidire. Un comportamento davvero spaventoso. E l'insinuazione che Naomi debba il suo successo fuori dal campo ai media è un mito - non essere così autoindulgente".

La CNN ha contattato la Daugherty per un commento.

Ci sono persone che non conosco bene che mi fanno domande molto, molto delicate".

Prima dello scambio con Daugherty, un giornalista ha chiesto a Osaka se ci fosse qualche consiglio che potesse dare ai giornalisti su come contribuire a rendere migliore l'esperienza degli atleti che attraversano perdite e momenti difficili mentre fanno domande durante le conferenze stampa.

"Per quanto mi riguarda, credo che la maggior parte delle volte - e questo riguarda solo me come persona - sono abbastanza aperta quando si tratta di conferenze stampa", ha detto Osaka. "Mi sembra di essere stata così per tutta la vita. Ci sono volte in cui persone che non conosco bene mi fanno domande molto delicate. E poi, soprattutto dopo una perdita, la cosa si amplifica un po'".

"Direi anche domande ripetitive, come quelle che ci sono state fatte in precedenza, ma forse voi non eravate presenti alla conferenza stampa precedente. Magari leggete le trascrizioni. Non sono una professionista delle conferenze stampa o altro, ma direi di rendere l'esperienza un po' più amichevole".

Ha anche suggerito che un giocatore si prenda un "giorno di malattia".

"Ci multano se non facciamo le conferenze stampa, ma a volte ci sentiamo davvero tristi", ha detto Osaka. "Penso che forse dovrebbe esserci una regola per cui potremmo prenderci un giorno di malattia e rispondere a voi ragazzi con e-mail e cose del genere. Penso che sarebbe giusto, ma d'altra parte parlo solo dal mio punto di vista e non so come i vostri ragazzi (riferendosi ai media) - immagino che vogliate catturarci anche quando siamo fuori dal campo, quindi non so cosa sia giusto".

Riguardo ad Haiti, Osaka ha detto: "È davvero spaventoso. Vedo le notizie ogni giorno. Onestamente, il terremoto è stato vicino alla scuola dei miei genitori. Onestamente non so come stia andando e non ho ancora visto foto o video".

Al Western & Southern Open del 2020 - che si è tenuto all'USTA Billie Jean King National Tennis Center di New York invece che nell'area di Cincinnati - Osaka si è classificata seconda dopo essersi ritirata a causa di un infortunio al bicipite femorale. Avrebbe poi vinto gli US Open.

Fonte: edition.cnn.com