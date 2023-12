Naomi Osaka esce dal Western & Southern Open ma dice di poter "dormire la notte".

La 23enne non ha giocato molto a livello agonistico negli ultimi mesi dopo essersi ritirata dagli Open di Francia all'inizio dell'anno, adducendo problemi di salute mentale.

Il torneo di Cincinnati è stato il suo primo dopo il ritiro al terzo turno dei Giochi Olimpici di Tokyo.

"Ho pensato che, per quanto mi riguarda, mi sono sentita un po' esitante, mentre normalmente non mi sento così", ha dichiarato Osaka ai giornalisti dopo la sconfitta per 3-6 6-3 6-3.

"Ovviamente mi sono messa in questa posizione scegliendo di non giocare tanti tornei, quindi sì, mi sento più a mio agio, più fiduciosa in me stessa, perché mi sembra che ci siano stati momenti in cui ho dubitato di me stessa".

"Ho anche pensato che la mia prestazione a Tokyo fosse rimasta un po' impressa nella mia mente, perché mi sembrava di essere stata troppo aggressiva".

La notizia arriva mentre la quattro volte campionessa del Grande Slam continua a rientrare nello sport dopo essersi presa una pausa per proteggere la sua salute mentale.

Dopo essersi ritirata dal Roland Garros, ha rivelato di aver sofferto di ansia e depressione e ha dichiarato di aver avuto difficoltà a parlare con i media durante i tornei.

"Mi sono sentita come se avessi imparato molto da questo match di oggi e, se c'è qualcosa da togliere, ho fatto del mio meglio per tutto l'incontro, in modo da poter dormire la notte", ha aggiunto.

All'inizio della settimana, Osaka ha dichiarato di sentirsi più grata per la sua carriera tennistica dopo aver visto le persone soffrire in tutto il mondo, in particolare dopo il terremoto ad Haiti e il ritorno dei talebani in Afghanistan.

Osaka spera di ritrovare la forma in tempo per gli US Open del 30 agosto, dove è stata due volte campionessa.

Fonte: edition.cnn.com