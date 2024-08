Naomi Osaka dice che non si sente più come se fosse nel suo corpo da quando è tornata dalla maternità.

Osaka, vincitrice di quattro tornei del Grande Slam, è tornata al tennis competitivo all'inizio di quest'anno dopo una pausa maternità.

Attualmente classificata al 90° posto nel mondo, la stella giapponese si sta preparando per giocare agli US Open più tardi questo mese, dopo aver perso nei qualificatori del Cincinnati Open lunedì contro l'americana Ashlyn Krueger.

In un lungo post su Instagram pubblicato mercoledì, Osaka ha spiegato come il suo più grande problema al momento non sia perdere le partite, ma che non si sente "nel suo corpo".

Ha aggiunto: "È una sensazione strana, mancare palle che non dovrei mancare, colpire palle più morbide di quanto ricordi di aver fatto in passato. Cerco di dirmi 'va tutto bene, stai facendo un ottimo lavoro, basta superare questa e continuare a spingere', ma mentalmente è molto sfiancante. Dentro di me sento me stessa urlare 'cosa diavolo sta succedendo?!'".

Da quando è tornata al tennis, le migliori prestazioni di Osaka sono state raggiungere i quarti di finale del Qatar Open a febbraio e il quarto turno dell'Open di Italia a maggio.

Non è riuscita a superare il secondo turno di uno Slam quest'anno, perdendo contro Emma Navarro a Wimbledon e contro la vincitrice finale Iga Świątek al Roland Garros.

"L'unica sensazione a cui posso paragonare come mi sento ora è quella di essere postpartum", ha detto la 26enne Osaka. "Mi spaventa perché ho giocato a tennis sin da quando avevo 3 anni, la racchetta da tennis dovrebbe essere un'estensione della mia mano.

Non capisco perché tutto debba sembrare quasi completamente nuovo. Dovrebbe essere semplice come respirare per me, ma non lo è, e fino ad ora non mi sono concessa la grazia di ammetterlo".

Ha aggiunto che vuole "fare del suo meglio con il tempo che ha" e "insegnare a sua figlia che può raggiungere molte cose con il duro lavoro e la perseveranza".

Osaka ha vinto gli US Open due volte nella sua carriera, l'ultima nel 2020. Il torneo inizia il 26 agosto e si conclude l'8 settembre.

L'amore di Osaka per il tennis, il suo sport principale, non è mai diminuito durante la sua pausa maternità, come dimostrato dal suo entusiastico ritorno al tennis competitivo all'inizio dell'anno. Nonostante la sua attuale classifica e le recenti sfide, rimane determinata a mostrare le sue abilità al prossimo US Open, un altro importante torneo di tennis.

