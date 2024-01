Naomi Osaka dice che il formato della conferenza stampa ha "bisogno di una rinfrescata".

La quattro volte campionessa del Grande Slam, che si è ritirata dagli Open di Francia a maggio per motivi di salute mentale, ha rivelato di aver "sofferto di lunghi attacchi di depressione" da quando ha vinto il suo primo titolo del Grande Slam nel 2018. Osaka si è poi ritirata da Wimbledon.

Tuttavia, la quattro volte campionessa del Grande Slam ha dichiarato che non è mai stata sua intenzione "ispirare una rivolta".

"Amo la stampa; non amo tutte le conferenze stampa", ha scritto Osaka. "Tuttavia, secondo me (e voglio dire che questa è solo la mia opinione e non quella di tutti i tennisti del tour), il formato stesso della conferenza stampa ha... bisogno di una rinfrescata".

"Credo che possiamo migliorarlo [...] Meno soggetto contro oggetto; più peer to peer".

"Gli atleti sono esseri umani. Il tennis è la nostra professione privilegiata e naturalmente ci sono impegni fuori dal campo che coincidono. Ma non riesco a immaginare un'altra professione in cui un record di presenze costanti [...] sarebbe così duramente esaminato", aggiunge Osaka.

La 23enne Osaka farà il suo ritorno al tennis agonisticoai Giochi Olimpici di Tokyo alla fine del mese. È una delle migliori prospettive di medaglia d'oro per il Giappone.

Citando la sua naturale introversione e il suo desiderio di non essere sotto i riflettori, la Osaka ha dichiarato nel suo saggio in prima persona per il TIME: "Cerco sempre di spingere me stessa a parlare per ciò che ritengo giusto, ma questo spesso ha il costo di una grande ansia.

"Non mi sento a mio agio nell'essere la portavoce o il volto dell'atleta che si occupa di salute mentale, perché per me è ancora una cosa nuova e non ho tutte le risposte. Spero che le persone possano immedesimarsi e capire che è normale non stare bene e che è giusto parlarne".

Avrei dovuto essere preparato

Con eventi sismici, tra cui le proteste BLM della scorsa estate, la pandemia di coronavirus e l'aumento globale dei crimini d'odio contro gli asiatici, che hanno messo a nudo le linee di frattura della società, Osaka dice che avrebbe dovuto prevedere le reazioni contrastanti che hanno seguito la sua decisione di abbandonare i media all'inizio di quest'anno.

"Non si può mai accontentare tutti", scrive nel saggio. "Il mondo è così diviso oggi come non ricordo nei miei brevi 23 anni di vita".

"Avrei dovuto essere preparata".

Sentirsi sotto pressione

Osaka continua proponendo che gli atleti abbiano il diritto di prendersi una pausa mentale dal controllo dei media in rare occasioni, senza essere soggetti a sanzioni severe.

Sottolinea: "Non dovresti divulgare i tuoi sintomi più personali al tuo datore di lavoro; probabilmente ci sarebbero misure HR che proteggono almeno un certo livello di privacy".

Nell'annunciare la sua rinuncia al Roland Garros, Osaka ha rivelato di aver sofferto a lungo di depressione dopo aver vinto il suo primo titolo del Grande Slam nel 2018.

"Mi sono sentita molto sotto pressione nel rivelare i miei sintomi - francamente perché la stampa e il torneo non mi credevano. Non lo auguro a nessuno", ha dichiarato.

"Inoltre, non voglio mai più essere sottoposta a un esame della mia storia medica personale. Quindi chiedo alla stampa un certo livello di privacy e di empatia la prossima volta che ci incontreremo".

Dopo il ritiro di Osaka dagli Open di Francia, la Federazione Francese di Tennis (FFT) si è detta "dispiaciuta e triste per Naomi Osaka".

"L'esito del ritiro di Naomi dal Roland-Garros è spiacevole. Le auguriamo la migliore e più rapida guarigione possibile e ci auguriamo di avere Naomi al nostro torneo l'anno prossimo", ha dichiarato il presidente della Federazione Francese di Tennis Gilles Moretton in un comunicato.

"Come tutti i Grand Slam, la WTA, l'ATP e l'ITF, continuiamo a impegnarci per il benessere di tutti gli atleti e per migliorare continuamente ogni aspetto dell'esperienza dei giocatori nel nostro torneo, anche con i media, come abbiamo sempre cercato di fare".

