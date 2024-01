Naomi Osaka conquista il secondo titolo WTA di fila con una vittoria in tre set su Ashleigh Barty

La battaglia tra le due donne che più recentemente hanno detenuto il primato in classifica non ha deluso le aspettative, con la giapponese Osaka che si è imposta per 3-6 6-3 6-2 dopo un'ora e 50 minuti a Pechino.

La due volte campionessa del Grande Slam Osaka era reduce dalla vittoria in patria al Pan Pacific Open e ha battuto la campionessa degli US Open Bianca Andreescu e la detentrice del titolo Caroline Wozniacki sulla strada per la finale.

I primi segnali non sono stati promettenti per la 21enne, che ha commesso due doppi falli nel sesto gioco e ha perso il set d'apertura.

La rimonta di Osaka è iniziata nel sesto game del secondo set, quando la Barty ha colpito un dritto lungo per portarsi sul 2-4.

Osaka ha tenuto il servizio per pareggiare i conti e un immediato break all'inizio del secondo set le ha permesso di mantenere il controllo.

Per Osaka si tratta del terzo titolo del 2019 e del quinto in assoluto, ma ha rivelato di aver avuto bisogno di un discorso d'incoraggiamento dopo le difficoltà iniziali della finale.

"Fondamentalmente mi dicevo di continuare a lottare anche se il mio atteggiamento era davvero negativo. Questa è una finale, sono davvero privilegiata ad essere qui, quindi continua a lottare", ha detto.

Le due riprenderanno la loro nascente rivalità alle WTA Finals di Shenzhen nel corso del mese, dove Osaka ha conquistato il suo posto nel torneo da 14 milioni di dollari all'inizio della settimana.

Nel torneo ATP maschile, anche la testa di serie Dominic Thiem ha dovuto rimontare un set di svantaggio per battere in finale il greco Stefanos Tsitsipas, per 3-6 6-4 6-1.

Si tratta del 15° titolo ATP in carriera per l'austriaco Thiem, che ha battuto l'ex numero uno del mondo Andy Murray.

Djokovic punta all'oro olimpico

Il numero uno del mondo maschile Novak Djokovic è stato più fortunato nella finale del Japan Open: l'asso serbo ha sconfitto il qualificato australiano John Millman per 6-3 6-2 in finale.

È stato il suo primo torneo dopo il ritiro dagli US Open per un infortunio alla spalla e Djokovic ha fatto capire di voler concludere la stagione in bellezza, con le ATP Finals di Londra il mese prossimo.

Ma Djokovic ha un altro obiettivo a lungo termine: giocare per la prima volta in Giappone per sperimentare le condizioni dell'Ariake Colosseum, sede delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Djokovic vuole aggiungere l'oro olimpico in singolare ai suoi 16 titoli del Grande Slam e questo è stato un primo passo importante per lui.

"Sono molto contento di vedere e sperimentare come gioco (ad Ariake) perché mi sento a mio agio. È una bella sensazione giocare su questo campo... Spero che sia così anche alle Olimpiadi", ha detto.

Il prossimo appuntamento per Djokovic sarà la difesa del titolo del Masters di Shanghai, dove è testa di serie.

