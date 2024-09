Naomi Campbell e' stata temporaneamente ritirata da impegni di beneficenza per un periodo prolungato.

La Commissione di beneficenza del Regno Unito ha imposto un divieto di cinque anni alla supermodella Naomi Campbell, 54 anni, di fare da fiduciaria per qualsiasi entità benefica in Inghilterra e Galles. Questa sanzione severa deriva da un'indagine sulla sua organizzazione di beneficenza, Fashion for Relief.

Campbell e altri due ex-fiduciari sono stati accusati di condotta inappropriate e gestione impropria dei fondi. Una delle accuse contro Campbell è che ha trascorso tre notti in un hotel di lusso a Cannes a un costo di €9.400, oltre a godere di trattamenti spa e servizio in camera per oltre €7.900, tutti addebitati all'organizzazione.

Mancanza di trasparenza e responsabilità

Inoltre, non sono state tenute registrazioni delle riunioni o delle decisioni, una norma per le organizzazioni benefiche. Il piano d'azione proposto non è stato implementato e i resoconti annuali e i conti sono stati presentati in ritardo.

L'obiettivo di Fashion for Relief era combattere la povertà e migliorare la salute e l'istruzione fornendo sovvenzioni ad altre organizzazioni attraverso i fondi raccolti negli eventi di moda a Londra, Cannes e altri luoghi. Tuttavia, è stato scoperto che solo una piccola parte dei guadagni della beneficenza è stata destinata a scopi benefici. Su un totale di £4,8 milioni (circa €5,8 milioni) di entrate, quasi £4,6 milioni sono stati spesi in spese, secondo il rapporto. Di conseguenza, Fashion for Relief ha cessato le operazioni, secondo le conclusioni.

A seguito dell'indagine sulla sua organizzazione di beneficenza, Fashion for Relief, Naomi Campbell è stata proibita di servire come fiduciaria per qualsiasi entità benefica in Inghilterra e Galles per cinque anni a causa delle accuse di condotta inappropriate e gestione impropria dei fondi. Il 'piano d'azione' proposto per affrontare la mancanza di trasparenza e responsabilità all'interno di Fashion for Relief non è stato implementato, contribuendo alla chiusura dell'organizzazione.

Leggi anche: