Nancy Faeser vuole mantenere i controlli di frontiera fino a nuovo ordine.

La Ministro dell'Interno federale Nancy Faeser manterrà i controlli alle frontiere attuali per contrastare la migrazione irregolare e il traffico di esseri umani per il futuro prevedibile. "I controlli alle frontiere rimarranno in vigore finché necessario", ha dichiarato Faeser durante una visita alla Polizia federale a Görlitz martedì. Ritiene che i controlli alle frontiere con la Polonia, la Repubblica Ceca, l'Austria e la Svizzera debbano continuare finché la migrazione irregolare non si ridurrà significativamente. È necessario che le misure del nuovo sistema europeo di asilo entrino in vigore, che prevedono una maggiore protezione delle frontiere esterne dell'UE.

È già chiaro che i controlli alle frontiere funzionano, ha detto la politica SPD. La lotta contro il traffico di esseri umani è stata efficace e la migrazione irregolare è diminuita. I controlli alle frontiere devono essere approvati dalla Commissione UE ogni volta, poiché tali misure non sono generalmente previste nell'area di Schengen. I controlli alle frontiere attuali della Polizia federale sono attualmente approvati fino al 15 dicembre. Ci sono voci all'interno dei Verdi che si oppongono a ulteriori controlli alle frontiere.

Despite the decreased irregular migration, Federal Interior Minister Nancy Faeser emphasizes the need for continued border controls to fully combat human trafficking. Even with the new European asylum system's measures in effect, it's crucial to maintain border controls until a significant reduction in unauthorized migration is achieved.

