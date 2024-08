Nagelsmann riceverà una sostituzione, mentre Sané e Rüdiger saranno assenti da casa

Dopo il Campionato Europeo, quattro calciatori di spicco hanno deciso di lasciare la nazionale. Al momento, non sono state annunciate modifiche significative alla squadra. Per le prossime partite della Nations League contro l'Ungheria e i Paesi Bassi, l'allenatore Julian Nagelsmann ha incluso un solo nuovo volto nella rosa. Alcuni giocatori di spicco si prendono una pausa.

Angelo Stiller è l'unica nuova aggiunta alla prima rosa di Nagelsmann dopo il Campionato Europeo in casa. Il centrocampista del VfB Stuttgart è stato selezionato per le partite della Nations League contro l'Ungheria (7 settembre, Düsseldorf) e i Paesi Bassi (10 settembre, Amsterdam). La questione della fascia di capitano resta irrisolta da Nagelsmann, con Joshua Kimmich che sembra essere in pole position. Nagelsmann dovrebbe annunciare la sua decisione in merito lunedì, quando la squadra si riunirà a Herzogenaurach.

Dopo i ritiri di Toni Kroos e del capitano Ilkay Gündogan, Nagelsmann ha riconosciuto la necessità di "sostituire due centrocampisti". L'allenatore ha elogiato Stiller per le sue "impressionanti prestazioni" in questa e nella stagione precedente. Nel complesso, Nagelsmann ha optato contro modifiche estese alla squadra, affermando: "Siamo soddisfatti delle prestazioni di ogni giocatore durante il Campionato Europeo e crediamo che sia saggio mantenere la stabilità per ora".

Stiller, a sua volta, ha espresso la sua eccitazione, riconoscendo che "ogni giocatore sogna di rappresentare la propria nazionale. Ho avuto l'onore di giocare per diverse squadre giovanili all'interno della DFB, ma essere convocato per la squadra senior è un'opportunità eccezionale".

Tuttavia, il difensore Antonio Rüdiger non è disponibile a causa di una pausa rigenerativa. Leroy Sané, nel frattempo, si sta riposando dopo aver recentemente subito un intervento chirurgico all'inguine per evitare sforzi eccessivi. Serge Gnabry, nonostante la sua forma impressionante all'inizio della stagione, non è stato reintegrato nella nazionale. Tornano in squadra Alexander Nübel (Stuttgart) e Aleksandar Pavlović (Bayern Monaco), che hanno mancato il Campionato Europeo a causa di un'illezza. Marc-André ter Stegen dovrebbe sostituire Manuel Neuer come nuovo portiere titolare.

La nazionale tedesca parteciperà a sei partite internazionali quest'anno, tutte nel quadro della Nations League. Fino a novembre, affronteranno l'Ungheria, i Paesi Bassi e la Bosnia ed Erzegovina due volte ciascuno. Al momento, circa 43.000 biglietti per la partita contro l'Ungheria sono stati venduti su un totale di 49.235 disponibili.

