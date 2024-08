Nagelsmann riceverà un sostituto, mentre Sane e Rudiger rimarranno a casa.

Dopo l'euro, l'allenatore di calcio Julian Nagelsmann ha aggiunto un nuovo volto alla squadra, il centrocampista Angelo Stiller del VfB Stuttgart. Stiller ha ricevuto la convocazione 55 giorni dopo la dolorosa sconfitta della Germania contro la Spagna negli ottavi, per le prossime partite della Nations League contro l'Ungheria il 7 settembre a Düsseldorf e contro i Paesi Bassi il 10 settembre ad Amsterdam. Riguardo alla fascia di capitano, è ancora tutto da definire. Joshua Kimmich sembra essere il favorito, con Nagelsmann che annuncerà la sua decisione lunedì durante l'allenamento a Herzogenaurach.

Con le partenze di Toni Kroos e del capitano İlkay Gündoğan, Nagelsmann deve riempire due posti nel centrocampo, ha sottolineato. L'allenatore ha elogiato Stiller per le sue prestazioni passate e la sua forma attuale, dicendo: "Per ora, cambi adeguati nella squadra sono sufficienti. In generale, siamo stati soddisfatti delle prestazioni di ciascun giocatore all'Euro. Vogliamo dare alla squadra dell'Euro l'opportunità di brillare nelle prime partite post-torneo".

Assente, invece, il difensore Antonio Rüdiger, che ora sta godendo di una pausa di recupero dopo un'estate impegnativa, come Leroy Sané. Il giocatore del Bayern Sané dovrebbe evitare di essere sovraccaricato dopo l'operazione al ginocchio. Il suo collega di club Serge Gnabry, invece, non è stato richiamato in nazionale nonostante la sua buona forma all'inizio della stagione. Entrambi Alexander Nübel (Stuttgart) e Aleksandar Pavlović (Bayern Monaco) sono tornati nella squadra di 23 giocatori, assenti all'Euro a causa di un'influenza. Secondo i piani, Ter Stegen (FC Barcelona) prenderà il posto del nuovo numero uno portiere dopo la partenza di Manuel Neuer.

La squadra tedesca parteciperà a sei partite internazionali quest'anno, tutte parte della Nations League. I loro avversari includeranno l'Ungheria, i Paesi Bassi e la Bosnia-Erzegovina, due volte ciascuno entro novembre. Attualmente, circa 43.000 biglietti su 49.235 disponibili per la partita contro l'Ungheria sono stati venduti.

Nagelsmann ha espresso la necessità di sostituire Toni Kroos e il capitano Ilichtay Gundogan nel centrocampo, menzionando che Angelo Stiller, con le sue prestazioni impressionanti e la sua forma attuale, potrebbe essere un buon fit. La squadra di calcio nazionale, priva di alcuni giocatori chiave come Antonio Rudiger e Leroy Sane a causa di pause di recupero e infortuni, ha richiamato Alexander Nübel e Aleksandar Pavlovic nella rosa per le prossime partite della Nations League.

Leggi anche: