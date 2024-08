- Nagelsmann rende omaggio a Gündogan dopo il suo ritiro dalla squadra della DFB

Il commissario tecnico della nazionale tedesca Julian Nagelsmann ha elogiato Ilkay Gündogan come un "leader eccezionale" dopo la sua partenza dalla squadra di calcio tedesca. "Sono molto affezionato ad avere İlkay come nostro capitano. Spesso si è distinto, ma ancora più spesso ha aiutato gli altri a brillare nella nazionale. La sua tecnica raffinata ci mancherà, le sue idee intelligenti", ha espresso Nagelsmann in una dichiarazione della Federazione calcistica tedesca (DFB). Nagelsmann ha sottolineato che avrebbe voluto continuare a collaborare con Gündogan, ma rispetta la sua scelta.

Gündogan, attualmente giocatore del FC Barcelona, sta appendendo gli scarpini per la nazionale tedesca dopo una delusione ai campionati europei in casa. Gündogan sta sorprendemente concludendo la sua carriera internazionale all'età di 33 anni e dopo 82 presenze per la Germania.

"Per me e per noi, è stato un legame importante, gli scambi con lui erano illuminanti, anche su argomenti non legati al calcio. È una persona riflessiva, contemplativa e molto compassionevole", ha elogiato Nagelsmann (37) il suo ex capitano. Gündogan ha fornito una "prestazione stellare" agli Europei per il calcio tedesco e la sua intelligenza ha sempre affascinato e motivato Nagelsmann, così come il suo controllo del pallone, i suoi passaggi precisi e ingegnosi.

