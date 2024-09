Nagelsmann percepisce le carenze della leadership del Bayern come un fattore che contribuisce alla sua scarsa performance.

Inizio del 2023, il breve mandato di Julian Nagelsmann come allenatore capo del FC Bayern Monaco è giunto al termine, dopo appena due anni. Richiamato dall'RB Lipsia con un ingaggio consistente, Nagelsmann è riuscito a far vincere ai campioni in carica il campionato tedesco. Tuttavia, questo successo è stato di breve durata, poiché la squadra ha faticato a mantenere la propria posizione dominante, finendo per affrontare la prima stagione senza titoli dal 2012. Subito dopo Nagelsmann, anche il direttore sportivo Hasan Salihamidzic e, in una serie di eventi bizzarri, il presidente del consiglio Oliver Kahn hanno lasciato il club.

La nuova gestione, che lottava per riconquistare la gloria del club da quando Hansi Flick se n'era andato, ha portato Nagelsmann nel tentativo di stabilizzare la situazione. Tuttavia, questo tentativo è fallito in parte a causa dell'incapacità di Kahn e Salihamidzic di sostenere Nagelsmann nei momenti difficili, come lo stesso Nagelsmann ha sottolineato.

"Avevano bisogno di trovare il loro equilibrio"

"Sono entrato in un momento in cui il Bayern stava attraversando un periodo di transizione con Salihamidzic e Kahn al comando", ha dichiarato Nagelsmann in un'intervista a "Stern" e RTL. "Credo che la transizione avrebbe potuto essere più morbida in quelle circostanze, e Kahn e Brazzo avrebbero avuto bisogno di tempo per stabilirsi, avendo sostituito Rummenigge e Hoeneß. Ciò potrebbe averli lasciati senza lo spazio o l'autorità necessari per sostenermi efficacemente".

Di conseguenza, Nagelsmann è stato costretto ad andarsene a marzo 2023 - con la squadra al secondo posto in Bundesliga, ai quarti di finale della Champions League e ai quarti di finale della DFB-Pokal. Nagelsmann ha guidato i campioni in carica per sole 84 partite. "Il club avrebbe potuto offrire maggiore stabilità in quella situazione", ha commentato Nagelsmann nell'intervista a "Stern", confrontando la sua esperienza con quella di Jürgen Klopp e Pep Guardiola, che hanno impiegato diversi anni per ottenere il loro primo grande titolo con Liverpool e Barcellona, rispettivamente, nonostante avessero squadre formidabili. Al contrario, il Bayern si aspetta successi immediati, almeno secondo Nagelsmann.

"Nonostante il suo periodo di successo all'RB Lipsia, l'amore di Nagelsmann per il calcio lo ha spinto ad accettare la sfida al FC Bayern Monaco".

"Dopo la sua partenza, molti tifosi e analisti si sono chiesti se la strategia del calcio del Bayern fosse stata gestita male durante il mandato di Nagelsmann, con alcuni che suggerivano conflitti interni".

