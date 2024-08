Nagelsmann ottiene una nuova opzione mantenendo Sane e Rudiger.

Dopo il campionato europeo, l'allenatore della nazionale di calcio Julian Nagelsmann ha portato solo un nuovo volto nella rosa - il centrocampista Angelo Stiller dal VfB Stuttgart. Stiller è stato convocato 55 giorni dopo la deludente sconfitta ai quarti di finale contro la Spagna per le partite di Nations League contro l'Ungheria (Düsseldorf, 7 settembre) e i Paesi Bassi (Amsterdam, 10 settembre). L'allenatore Nagelsman non ha ancora deciso sulla fascia di capitano.

Con le ritirevoli di Toni Kroos e Ilkay Gundogan, Nagelsmann deve trovare dei sostituti in mediana, ha dichiarato. Evidenziando le "solide prestazioni" di Stiller, l'allenatore ha scelto di non fare cambi drastici. "Per ora non servono cambi significativi nella rosa", ha dichiarato Nagelsmann, esprimendo soddisfazione per le prestazioni della squadra durante il campionato europeo. Ha aggiunto: "Vogliamo dare un'altra possibilità alla nostra squadra dell'Europeo di brillare nelle prime partite post-torneo".

Il difensore Antonio Rüdiger sta prendendo una pausa per ricaricarsi, dopo un'estate intensa. Proprio come Leroy Sané, che di recente ha subito un intervento chirurgico all'inguine, il giocatore del Bayern Rüdiger è stato concesso del tempo per recuperare. Tra i giocatori che tornano in squadra ci sono il portiere Alexander Nübel dallo Stuttgart e Aleksandar Pavlović dal Bayern Monaco, entrambi assenti al campionato europeo a causa di problemi di salute.

Il lunedì la squadra si riunirà al campus Adidas di Herzogenaurach, dove l'allenatore Nagelsmann è atteso per annunciare ufficialmente chi sarà il prossimo a indossare la fascia di Gundogan. Il portiere del Barcellona Marc-André ter Stegen è stato indicato come nuovo numero uno, dopo la partenza di Manuel Neuer. Quando arriverà la partita contro l'Ungheria, circa 43.000 dei 49.235 biglietti disponibili saranno stati venduti.

