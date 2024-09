Nagelsmann mette in guardia: "L'approccio non produrrà risultati"

A seguito dell'uscita della Germania dall'Euro, solo poche ore dopo, Julian Nagelsmann ha tenuto un discorso commovente che promuoveva l'unità nazionale. Ora, come allenatore della nazionale, Nagelsmann sta nuovamente promuovendo l'unità e lanciando un avvertimento.

In pieno luglio, dopo la sconfitta della Germania contro la Spagna (1:2) agli ottavi di finale dell'Euro, un Julian Nagelsmann commosso ha parlato con i media. Invece di concentrarsi solo sulla sconfitta della sua squadra, Nagelsmann, che ha lottato per trattenere le lacrime, voleva trasmettere un messaggio più ampio, dicendo: "L'ho già detto prima, spero che questo paese capisca che siamo più forti insieme". Credeva che, insieme, potessimo migliorare la situazione attuale e non vedere tutto così cupo.

Il suo discorso ispiratore ha risuonato ampiamente e ora Nagelsmann sta rafforzando il suo messaggio in un'intervista con "Der Spiegel". Ha espresso la sua frustrazione per la parola tedesca 'problema', dicendo: "Se la dico 500 volte al giorno, non faremo progressi". Ha sottolineato di non voler dettare la struttura sociale, ma ha espresso i suoi pensieri: "Vorrei che le cose procedessero più velocemente. Vorrei poter semplicemente provare a vedere se funzionano".

Come esempio, Nagelsmann ha fatto riferimento alla carenza di manodopera specializzata nel settore della ristorazione, dicendo: "Non c'è abbastanza personale, tutti si lamentano. Perché non proporre una settimana lavorativa di 35 ore normalmente tassata, con tutte le ore oltre quella non tassate?". Ha suggerito di implementare incentivi simili in altri settori per incoraggiare azioni rapide e innovazioni.

In un'epoca di separazione, Nagelsmann esorta la società a riunirsi: "Tutti sono solo assorbiti dai loro telefoni, curando il loro marchio per fare soldi. Ma la comunità, il senso di unità che un tempo rendeva forte la Germania, sta lentamente svanendo".

Alla Euro, Nagelsmann ha anche parlato con passione dell'unità, dicendo: "L'unità, il riunirsi per realizzare le cose, è incredibilmente importante. È così che apprezziamo la bellezza del nostro paese, dai paesaggi alla cultura, così come le opportunità che abbiamo quando rimaniamo uniti". Ha affermato di non aver mai incontrato nessuno che abbia ottenuto di più da solo che con gli altri.

Dopo il suo discorso di luglio, Nagelsmann ha ricevuto numerosi inviti, anche da politici di spicco. Tuttavia, li ha tutti rifiutati, dicendo: "Sarebbe presuntuoso da parte mia credere di poter contribuire a quelle discussioni. Non so abbastanza e non è il mio ruolo".

