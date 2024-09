- Nagelsmann è deciso a sostituire Gündoğan nel suo ruolo.

Julian Nagelsmann ha nominato Joshua Kimmich come nuovo capitano della nazionale di calcio tedesca. Il 29enne del Bayern Monaco succede a Ilkay Gundogan, come previsto, e guiderà la squadra della Federazione Tedesca di Calcio (DFB) verso il Mondiale del 2026 in Nord America. Gundogan ha annunciato il suo ritiro dal calcio internazionale dopo l'Europeo in casa.

Nagelsmann ha annunciato Antonio Rüdiger e Kai Havertz come vice-capitani di Kimmich. Parlando alla riunione della squadra DFB a Herzogenaurach, Nagelsmann ha dichiarato: "Il capitano è il rappresentante della squadra, esprime la voce collettiva".

"Josh era uno dei tre capitani durante l'Europeo, quindi era una scelta naturale quando gli altri non erano disponibili", ha aggiunto l'allenatore della nazionale.

"Josh è uno che si impegna sempre al massimo, a volte anche troppo, uno che vuole sempre vincere", ha elogiato Nagelsmann il capitano designato.

Inizio della capitanatura di Kimmich

Kimmich indosserà la fascia di capitano per la prima volta nella partita di apertura della Nations League contro l'Ungheria a Düsseldorf questo sabato (ore 20:45 CET). A differenza del Bayern Monaco, Kimmich dovrebbe mantenere il suo posto come terzino destro nella nazionale, invece di tornare a centrocampo. Nagelsmann ha sottolineato: "Kimmich ha stabilito lo standard come terzino destro all'Europeo".

Diventare il leader della squadra è un onore prestigioso per Kimmich nella sua carriera nella DFB. Kimmich ha esordito in nazionale nel match di preparazione all'Europeo contro la Slovacchia nel maggio 2016, perdendo 1-3. Ha fatto anche parte della squadra alla successiva edizione del torneo in Francia.

Un percorso difficile per Joshua Kimmich

Da quando ha vinto la Coppa delle Confederazioni con una squadra giovane in Russia nel 2017, il cammino di Kimmich è stato un misto di fortune e sfortune. Uscite premature ai Mondiali del 2018 e del 2022, delusioni all'Europeo del 2021 - le disgrazie della squadra tedesca sono spesso state legate al nome di Kimmich. Tuttavia, l'Europeo in casa ha rappresentato un punto di svolta. Kimmich ha rivendicato il suo ruolo di leader, avendo già indossato la fascia della DFB in diverse occasioni, ad esempio come vice di Manuel Neuer.

La promozione è meritata. Kimmich guida la squadra di Nagelsmann con 91 presenze in nazionale. Potrebbe entrare nel club dei 100 prossima estate. Alle sue spalle ci sono Rüdiger (74), Havertz (51) e Marc-André ter Stegen (40), che prenderà il posto di Manuel Neuer come portiere titolare. Il portiere, insieme a Jonathan Tah, Pascal Groß e Niclas Füllkrug, forma il nuovo consiglio della squadra.

Nota dell'editore: Una versione iniziale dell'articolo aveva erroneamente affermato che Kimmich succede a Manuel Neuer come capitano della DFB. Ci scusiamo per eventuali confusioni.

