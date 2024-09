- Nagelsmann è deciso a fare di Kimmich il suo erede scelto.

Joshua Kimmich è stato nominato nuovo capitano della nazionale di calcio tedesca, come annunciato da Julian Nagelsmann. A 29 anni, il residente di Monaco assume il ruolo dal dimissionario Ilkay Gündogan, che ha deciso di appendere gli scarpini dopo il campionato europeo casalingo. Kimmich è atteso per guidare la squadra della DFB verso il Mondiale del 2026 in Nord America. Gündogan ha deciso di ritirarsi dalla nazionale dopo gli Europei in casa. Nagelsmann ha designato Antonio Rüdiger e Kai Havertz come vice di Kimmich.

"Durante una riunione della nazionale a Herzogenaurach, Nagelsmann ha dichiarato: 'Il capitano rappresenta la squadra e ne è la voce. Stavamo cercando persone con un forte legame con la squadra.'"

"Nagelsmann ha aggiunto: 'Data la posizione di Josh come uno dei tre capitani durante gli Europei, era naturale che fosse il primo in lizza quando gli altri non erano disponibili.' Kimmich è descritto come 'uno di quelli che si impegnano al massimo, a volte anche troppo, sempre alla ricerca della vittoria.'"

Un nuovo volto per la captaincy della DFB

"Kimmich indosserà la fascia di capitano per la prima volta nella partita d'esordio della Nations League contro l'Ungheria sabato prossimo (20:45 CET / ZDF). A differenza del suo ruolo al FC Bayern Monaco, continuerà a giocare come terzino destro, senza spostarsi in mediana: 'Josh ha stabilito uno standard molto alto come terzino destro durante gli Europei,' ha detto Nagelsmann."

Essere nominato capitano della squadra è un riconoscimento importante per Kimmich nella sua lunga carriera con la DFB. Ha indossato per la prima volta la maglia della nazionale in un'amichevole pre-Euro 2016 contro la Slovacchia (1-3). Ha anche fatto parte della fase finale successiva in Francia.

Intoppi per Joshua Kimmich

Dopo aver vinto la Coppa delle Confederazioni con una promettente squadra giovane in Russia nel 2017, il cammino sembrava spianato per ulteriori successi. Tuttavia, le fortune di Kimmich nei tornei sono state meno fortunate del previsto. Uscite premature ai Mondiali del 2018 e del 2022, e un deludente Euro 2021 - le difficoltà della DFB erano strettamente legate al nome di Kimmich. Il successo dell'Europeo casalingo, con prestazioni impressionanti, alto morale e un'eliminazione sfortunata ai quarti di finale contro la Spagna quest'estate, potrebbe rappresentare un punto di svolta. Kimmich aveva già dimostrato il suo potenziale di leadership in diverse occasioni, ad esempio come vice di Manuel Neuer."

La promozione è meritata. Con 91 presenze in nazionale, Kimmich è in testa alla classifica della rosa attuale di Nagelsmann. Potrebbe raggiungere il club dei 100 entro l'estate prossima. Seguono Kimmich nella rosa Rüdiger (74), Havertz (51) e Marc-André ter Stegen (40), che dovrebbe sostituire Manuel Neuer come primo portiere. Neuer, insieme a Jonathan Tah, Pascal Groß e Niclas Füllkrug, fa parte del nuovo consiglio della squadra.

La promozione di Kimmich a capitano è un riconoscimento delle sue abilità di leadership, dimostrate anche come vice di Manuel Neuer. Sotto la sua guida, la nazionale punta a mantenere l'alto morale e a raggiungere il Mondiale del 2026, con la nazionale tedesca che si affida pesantemente a lui.

