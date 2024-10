Nagelsmann designa Burkardt come sostituto per il debuttante Havertz.

Jonathan Burkardt sostituisce Kai Havertz nella squadra della DFB: il capitano del Mainz sostituisce Havertz, che non può unirsi a Nagelsmann per le partite della Nations League contro la Bosnia-Erzegovina e i Paesi Bassi a causa di un infortunio.

Dopo Niclas Füllkrug e Jamal Musiala, anche Kai Havertz si è ritirato dalle partite della Nazionale tedesca della Nations League contro la Bosnia-Erzegovina e i Paesi Bassi. Secondo la DFB, Havertz, l'attaccante dell'Arsenal, sta avvertendo fastidi al ginocchio sinistro. A sostituirlo sarà Jonathan Burkardt, il capitano del Mainz, che ha impressionato con le sue prestazioni nella Bundesliga e ha attirato l'attenzione del ct della Nazionale tedesca, Julian Nagelsmann.

Per il ruolo di centravanti, Füllkrug del West Ham United e Tim Kleindienst del Borussia Mönchengladbach sono stati inclusi nella squadra della DFB per la partita del 20 ottobre (ore 20:45 CET/RTL) a Zenica e per la partita del 14 ottobre (ore 20:45 CET/ZDF e disponibile anche sul live ticker di ntv.de) contro i Paesi Bassi a Monaco di Baviera. A sostituire Musiala nella squadra c'è Jamie Leweling dello Stuttgart. La Nazionale si riunirà a Herzogenaurach il prossimo lunedì.

Contro la neopromossa FC St. Pauli, Burkardt, il 24enne, ha segnato una doppietta aiutando il Mainz a vincere 3-0. Fino a questo momento, Burkardt, campione europeo Under 21 del 2021, ha segnato un totale di cinque gol. Il coach di Burkardt, Bo Henriksen, aveva precedentemente richiesto la sua convocazione. "Se la Germania vuole i migliori attaccanti del mondo, Jonny non può essere escluso", ha risposto Henriksen quando gli è stato chiesto del potenziale di Burkardt nella Nazionale.

Sabato, Havertz ha giocato tutti i 90 minuti contro il FC Southampton nella Premier League inglese e ha segnato il gol vittoria in una vittoria per 3-1. Sotto Nagelsmann, Havertz, il 25enne, era stato un titolare regolare per la Nazionale, giocando nel centrocampo offensivo dietro un attaccante.

