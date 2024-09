- Nagelsmann annuncia ufficialmente: Kimmich segue le orme di Gündogan

Joshua Kimmich è stato scelto come nuovo capitano della nazionale di calcio tedesca da Julian Nagelsmann, sostituendo Ilkay Gündogan come previsto. Il 29enne di Monaco guiderà la squadra della DFB verso il Mondiale del 2026 in Nord America. Gündogan ha lasciato il calcio internazionale dopo l'Europeo in casa. Nagelsmann ha scelto Antonio Rüdiger e Kai Havertz come vice-capitani di Kimmich.

In una dichiarazione durante l'incontro della squadra della DFB a Herzogenaurach, Nagelsmann ha detto: "Il capitano è il rappresentante della squadra, esprime i sentimenti della squadra. Abbiamo cercato giocatori con un forte legame."

Come ha spiegato l'allenatore, "Josh era uno dei tre capitani all'Europeo, quindi aveva la meglio quando gli altri non erano disponibili." Kimmich viene descritto come un giocatore che si impegna sempre al massimo, a volte anche troppo, e che è sempre assetato di vittoria.

Kimmich indosserà per la prima volta la fascia di capitano nella partita d'apertura della Nations League contro l'Ungheria a Düsseldorf sabato prossimo (20:45 CET). Questo incarico di capitano rappresenta un grande onore nella sua già notevole carriera nella DFB. Il professionista determinato ha debuttato in nazionale nell'amichevole dell'Europeo contro la Slovacchia nel maggio 2016 (1:3).

Il suo debutto è stato seguito da una serie di successi e insuccessi, tra cui la vittoria della Coppa delle Confederazioni nel 2017, ma anche le premature eliminazioni dai Mondiali del 2018 e del 2022 e la delusione all'Europeo del 2021 - la fase difficile della squadra della DFB è stata strettamente legata al percorso di Kimmich. L'Europeo in casa di quest'estate, con prestazioni impressionanti, un'atmosfera fantastica e alla fine un'uscita ai quarti di finale contro la Spagna, dovrebbe segnare un nuovo inizio. Kimmich ha costantemente ribadito le sue ambizioni di leadership. Ha già indossato la fascia della DFB, ad esempio quando ha sostituito Manuel Neuer.

Un ingresso nel club dei 100 è previsto per l'estate. Con 91 presenze in nazionale, Kimmich è attualmente il giocatore più esperto della rosa di Nagelsmann. Durante l'estate prossima, potrebbe unirsi al club esclusivo dei 100. Dietro di lui ci sono Rüdiger (74), Havertz (51) e Marc-André ter Stegen (40), che prenderà il posto di Manuel Neuer come primo-choice tra i portieri. Il portiere, insieme a Jonathan Tah, Pascal Groß e Niclas Füllkrug, è stato incluso nel nuovo consiglio della squadra.

