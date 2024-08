Nagasaki commemora il lancio della bomba atomica - Israele non è il benvenuto

Per timore che le proteste contro Israele potessero disturbare la commemorazione, il Giappone non ha invitato il paese alla memorial di Nagasaki. In segno di solidarietà, Germania, Stati Uniti e altri paesi hanno anche evitato la cerimonia. Israele era ancora autorizzato a partecipare alla memorial di Hiroshima tre giorni fa.

La memorial a Nagasaki per il bombardamento atomico degli Stati Uniti 79 anni fa è stata offuscata dalle tensioni diplomatiche con Israele. Diversi ambasciatori, compreso il rappresentante tedesco, avevano annullato la loro partecipazione dopo che la città aveva deciso di non invitare Israele. Nel suo discorso di pace, il sindaco Shiro Suzuki ha chiamato per l'abolizione delle armi nucleari data la situazione di sicurezza globale attuale. Suzuki ha giustificato la decisione di non invitare Israele dicendo che le proteste contro la guerra di Israele a Gaza avrebbero potuto disturbare la solennità della cerimonia. Tuttavia, ha anche dichiarato che la decisione "non era politica".

I rappresentanti diplomatici degli Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Francia, Germania, Italia e dell'Unione Europea hanno quindi evitato la cerimonia. Secondo i resoconti dei media, avevano espresso la loro preoccupazione in una lettera a Suzuki che non invitare Israele avrebbe posto sullo stesso piano i paesi come la Russia e la Bielorussia.

La Russia e la Bielorussia non sono state invitate alle memoriali di Hiroshima o Nagasaki per gli ultimi tre anni a causa dell'invasione di Mosca dell'Ucraina. Hiroshima aveva invitato il rappresentante israeliano alla memorial tre giorni fa, ma non aveva invitato il rappresentante palestinese, mentre Nagasaki aveva permesso loro di partecipare, come hanno notato i media giapponesi.

Alle 11:02 del mattino ora locale, l'ora in cui la bomba atomica "Fat Man" è stata sganciata su Nagasaki da un aereo degli Stati Uniti l'8 agosto 1945, i partecipanti alla memorial hanno osservato un minuto di silenzio. Circa 70.000 persone sono morte e circa 75.000 sono rimaste ferite a Nagasaki da sole.

Tre giorni prima, gli Stati Uniti avevano devastato la città giapponese di Hiroshima con una bomba atomica di potenza inferiore. Sotto l'impatto della distruzione immensa, l'Impero giapponese si è arreso l'15 agosto 1945. Hiroshima e Nagasaki sono diventate le prime e uniche città del mondo a essere distrutte da una bomba atomica, diventando un simbolo degli orrori della guerra e per la pace. Oggi, la minaccia nucleare sta aumentando di nuovo di fronte all'invasione della Russia dell'Ucraina.

