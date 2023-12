Nadal, Djokovic e Murray criticano la decisione di Wimbledon di bandire gli atleti russi e bielorussi

Per spiegare la sua posizione, Wimbledon ha dichiarato di non voler "favorire la macchina propagandistica del regime russo".

Tuttavia, Rafael Nadal, Andy Murray e Novak Djokovic, che hanno vinto 10 titoli a Wimbledon, si sono uniti ad associazioni come l'ATP e la WTA nella loro opposizione al divieto.

"Penso che sia molto ingiusto nei confronti dei miei compagni di tennis russi, i miei colleghi", ha detto Nadal in una conferenza stampa domenica prima degli Open di Madrid. "Non è colpa loro quello che sta succedendo in questo momento con la guerra.

"Mi dispiace per loro, Wimbledon ha solo preso la sua decisione... il governo non li ha obbligati a farlo. Vediamo cosa succederà nelle prossime settimane, se i giocatori prenderanno qualche decisione in merito".

I giocatori ucraini hanno ampiamente sostenuto il divieto di Wimbledon e Sergiy Stakhovsky - che si è ritirato all'inizio dell'anno e da allora si è arruolato nell'esercito ucraino per difendere la sua patria - ha condannato la posizione di Nadal.

"@RafaelNadal abbiamo gareggiato insieme... abbiamo giocato insieme nel tour", ha scritto Stakhovsky su Twitter.

"Per favore, dimmi come è giusto che i giocatori ucraini non possano tornare a casa? Come è giusto che i bambini ucraini non possano giocare a tennis? Come è giusto che gli ucraini stiano morendo?".

La decisione dell'All England Lawn Tennis Club (AETLC) segna la prima volta che i giocatori russi e bielorussi sono stati banditi da un evento tennistico d'élite in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca.

Diversi giocatori di alto profilo non potranno gareggiare, tra cui il numero 2 del mondo maschile Daniil Medvedev e la numero 4 del mondo femminile Aryna Sabalenka.

Murray, che in questa stagione sta donando tutti i suoi premi in denaro agli aiuti umanitari in Ucraina, ha dichiarato di "non essere favorevole" al piano di bandire i giocatori russi e bielorussi da Wimbledon, ma ha aggiunto che non esiste una "risposta giusta" alla difficile situazione.

"Ho capito che i russi e i bielorussi possono giocare se firmano una dichiarazione in cui dichiarano di essere contro la guerra e contro il regime russo", ha detto ai giornalisti durante l'Open di Madrid.

"Non so quanto mi sentirei a mio agio se succedesse qualcosa a uno dei giocatori o alle loro famiglie (come risultato)".

Nei giorni successivi all'invasione dell'Ucraina, il parlamento russo ha approvato una legge che prevede pene detentive fino a 15 anni per chi diffonde intenzionalmente notizie "false" sull'esercito, aumentando notevolmente i rischi per i singoli russi che parlano contro la guerra.

Djokovic, nel frattempo, ha fatto riferimento alla sua esclusione dagli Australian Open per non essere stato vaccinato contro la Covid-19, esprimendo per la seconda volta la sua opposizione al divieto.

"Non è la stessa cosa, ma avendo vissuto anch'io una situazione simile all'inizio dell'anno, è frustrante sapere di non poter giocare", ha detto Djokovic.

"Continuo a sostenere la mia posizione di non appoggiare la decisione (di Wimbledon). Penso che non sia giusto, non sia corretto, ma è quello che è".

In seguito alle critiche del mondo del tennis, l'AELTC ha difeso la sua decisione in una conferenza stampa la scorsa settimana.

"Anche se accettassimo le iscrizioni di giocatori russi e bielorussi con dichiarazioni scritte, rischieremmo che il loro successo o la loro partecipazione a Wimbledon vengano utilizzati per favorire la macchina propagandistica del regime russo, cosa che non potremmo accettare", ha dichiarato martedì scorso il presidente del torneo Ian Hewitt ai giornalisti.

I giocatori non hanno ancora annunciato una risposta coordinata, ma l'ATP e la WTA starebbero discutendo delle contromisure che potrebbero includere la rimozione dei punti di classifica da Wimbledon.

In una recente intervista alla CNN, la star ucraina del tennis Marta Kostyuk ha parlato dell'impatto psicologico che l'invasione russa ha avuto su di lei.

"Ho iniziato un paio di settimane fa, il che mi aiuta enormemente. Ma sai, a volte i pensieri che ti vengono in mente sono spaventosi", ha detto Kostyuk, che è estremamente consapevole dell'importanza di cercare di gestire i suoi sentimenti e ha detto di aver lavorato con uno psicologo.

"Non voglio dire le parole perché sapete, potete capire di cosa sto cercando di parlare.

Perché a quel punto, ci sono così tante cose che accadono, devi sopportare così tante cose tutte insieme che ti viene da pensare: "Non ce la faccio più".

"Mi chiedo: qual è il punto in cui tutto questo sta andando? Non finisce mai, cosa dovrei fare della mia vita adesso? Per cosa sto vivendo?", ha detto.

